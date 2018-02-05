В Германии бьют рекорды продаж "шорты от изнасилования"

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Германии женщины разного возраста раскупают запасы выпущенных на рынок специальных шортов, которые могут помочь защититься от изнасилования.

Шорты разработала модельер Сандра Сэйлз.

Шорты очень трудно расстегнуть и стащить с женщины, подвергшейся нападению. Шорты содержат три защитных элемента, среди которых даже кодовый замок и механизм сигнализации, который будет активирован, если обладательница шорт подвергнется атаке.

Идею дизайнер позаимствовала из собственного опыта. Трое подвыпивших мужчин напали на нее во время пробежки, однако так и не смогли стащить с нее узкие спортивные шорты, и от надругательства ее спас прибежавший на крики прохожий, сообщает Федеральное агенство новостей.

Ранее сообщалось, что гражданин Колумбии, которого подозревают в совершении сотен изнасилований, задержан в Венесуэле.