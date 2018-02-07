Ранее судимый мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в Краматорске

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Краматорске Донецкой области мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании 11-летнюю девочку, сообщил глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Установлено, что 4 февраля, около 18.00, 30-летний неоднократно судимый житель Краматорска пришел в гости к бывшей сожительницы. Увидев, что хозяйки дома нет, а за ее 8-летним сыном и 11-летней дочерью ухаживает соседский парень, мужчина отправил того в магазин, а сам остался в комнате наедине с девочкой", — сообщил Лысенко детали преступления на своей странице в Facebook.

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По данным правоохранителей, пользуясь беспомощным состоянием ребенка, "злоумышленник вступил с ней в половые отношения неестественным способом".

"Закончить половой акт ему помешало быстрое возвращение парня из магазина. Тогда под предлогом угостить сладостями подозреваемый повел девочку в квартиру своих знакомых, где завершил задуманное. В тот же день девочка рассказала матери о том, что с ней произошло, и женщина сразу обратилась в полицию", — говорится в сообщении.

Facebook Андрея Лысенко Комментарий Андрея Лысенко об изнасиловании несовершеннолетней девочки в Краматорске

Пресс-секретарь ГПУ сообщил, что под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины.

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В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и прокуратурой готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области мужчина изнасиловал ребенка своей девушки.