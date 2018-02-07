В РФ военного пенсионера посадили на 13 лет за изнасилование внучки

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Суд во Владимире приговорил к 13 годам колонии военного пенсионера, который насиловал внучку, а при задержании пытался покончить с собой, сообщает в среду региональное управление Следственного комитета РФ.

Как ранее сообщало следствие, в отношении 61-летнего военного пенсионера было возбуждено дело по нескольким эпизодам насильственных действий сексуального характера и изнасилованию несовершеннолетней. Санкции данных статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

"Следствием и судом установлено, что 30 марта 2017 года по приглашению дедушки и бабушки 14-летняя девочка, воспитывающаяся в благополучной хорошей семье, с разрешения родителей приехала к родственникам в гости с ночевкой. Поздним вечером, воспользовавшись тем, что супруга спит, мужчина совершил изнасилование ребенка", — говорится в сообщении.

Родители девочки обратились в правоохранительные органы, и, когда на пороге квартиры пенсионера появились стражи порядка, пожилой мужчина, "испугавшись ответственности за содеянное, попытался свести счеты с жизнью". После оказания медицинской помощи его задержали и заключили под стражу, отметили в СК.

В ходе расследования выяснилось, что еще в 2012 году, когда девочке было девять лет, осужденный совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, аналогичный эпизод произошел и в 2016 году, однако находившаяся в стрессе девочка никому не рассказывала о произошедшем, поскольку "очень переживала и боялась", пояснили в ведомстве.

По данным СК, комплексная стационарная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского, признала пенсионера вменяемым.

"Приговором Ленинского районного суда осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год", — сообщает следствие.

Кроме того, судом в пользу семьи потерпевшей с мужчины взыскано 800 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного ребенку, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Краматорске Донецкой области мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки.