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    Известная модель plus-size заявила, что ее изнасиловали в 15 лет

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    По словам модели, ее изнасиловали дважды, в 15-летнем возрасте и позже. Второй мужчина смог избежать наказания из-за провалов в памяти после автомобильной аварии.
    Хименес Пасифико
    Instagram/mariajimenez_official

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Известная колумбийская модель plus-size Мария Хименес Пасифико заявила, что ее изнасиловал в 15 лет знакомый мужчина, пишет The Independent.

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    "Он пригласил меня к себе домой на вечеринку. Мы выпили, и он предложил меня проводить. Он сказал, что хочет позаботиться обо мне, а вместо этого затащил в сад и изнасиловал", — заявила девушка.

    Еще раз она пережила подобное позже, когда ей в напиток подсыпал что-то незнакомец, после чего увез к себе домой и несколько раз подряд принудил ее к половому акту.

    Впоследствии мужчина смог избежать наказания из-за провалов в памяти после автомобильной аварии.

    Женщина отметила, что желала рассказать о произошедшем, чтобы придать смелость и другим женщинам, которые могут винить себя в подобных инцидентах.

    Как сообщалось ранее, адвокат Харви Вайнштейна заявил, что в отношении актрисы Умы Турман, раскрывшей детали домогательств со стороны голливудского продюсера, может быть подан иск в суд.

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