Известная модель plus-size заявила, что ее изнасиловали в 15 лет

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КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Известная колумбийская модель plus-size Мария Хименес Пасифико заявила, что ее изнасиловал в 15 лет знакомый мужчина, пишет The Independent.

"Он пригласил меня к себе домой на вечеринку. Мы выпили, и он предложил меня проводить. Он сказал, что хочет позаботиться обо мне, а вместо этого затащил в сад и изнасиловал", — заявила девушка.

Еще раз она пережила подобное позже, когда ей в напиток подсыпал что-то незнакомец, после чего увез к себе домой и несколько раз подряд принудил ее к половому акту.

Впоследствии мужчина смог избежать наказания из-за провалов в памяти после автомобильной аварии.

Женщина отметила, что желала рассказать о произошедшем, чтобы придать смелость и другим женщинам, которые могут винить себя в подобных инцидентах.

Как сообщалось ранее, адвокат Харви Вайнштейна заявил, что в отношении актрисы Умы Турман, раскрывшей детали домогательств со стороны голливудского продюсера, может быть подан иск в суд.