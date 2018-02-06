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    Смертельно больная итальянка стала моделью в стиле ню

    (обновлено: )1059
    Франческая Конти стала известной моделью и публикует снимки в стиле ню, несмотря на неизлечимую болезнь витилиго. Болезнь сразила девушку пять лет назад, однако ей удалось преодолеть стеснение и опубликовать свои снимки в голом виде.
    Итальянка Франческа Конти стала моделью, несмотря на заболевание витилиго
    Фото instagram.com/francesca_contii

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Итальянка Франческа Конти стала известной моделью и публикует снимки в стиле ню, несмотря на неизлечимую болезнь витилиго.

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    Девушка узнала о тяжелом кожном заболевании пять лет назад, когда работала официанткой на пляжной вечеринке. Один из гостей указал ей на первые признаки витилиго — пятнышки на лице, которые появились в связи с изменением пигментации и позднее распространились на большую часть тела Франчески.

    Фото instagram.com/francesca_contii
    Итальянка Франческа Конти стала моделью, несмотря на заболевание витилиго

    Спустя несколько лет после Конти оправилась от кардинального изменения внешности и нашла в себе силы начать карьеру фотомодели. Снимки в стиле ню, которые сделал фотограф Мауро Саранга, прославили Франческу. Сейчас ее аккаунты в социальных сетях стремительно набирают подписчиков.

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    Напомним, что ранее украинская певица Евгения Власова впервые после тяжелой онкологической болезни появилась на публике. Она пришла на интервью к Кате Осадчей.

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