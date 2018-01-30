Знаменитые сестры-модели шокировали обнаженной фотосессией

instagram.com/bellahnews

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Знаменитые модели сестры Белла и Джиджи Хадид появились на страницах январского номера журнала Vogue полностью обнаженными, девушки сделали совместный кадр на провокационной фотосессии.

Для девушек этот журнал стал первым в их карьере, который опубликовал ради них двойную обложку. Снимки в студии на Манхэттене сделал фотограф Стивен Майзел, макияж — Джо Маккенна.

Смотрите также: Модель plus-size скопировала образы Джиджи Хадид и Ким Кардашьян

"Она одна из тех, из-за кого я могу быть агрессивной. Я горжусь ей, я бы сделала для нее все", — приводит издание слова Джиджи, сказанные ей во время фотосессии.

Фото Vogue Сестры Белла и Джиджи Хадид в журнале Vogue

После публикации шокирующего снимка в комментариях пользователи социальных сетей подняли настоящую бурю. "Я стараюсь делать то, что кажется мне реальным, и делать это с честностью", — так Джиджи Хадид отреагировали на упреки поклонников.

Смотрите также: Готова на все: финалистка конкурса Playboy покоряет своими формами

Напомним, ранее Джиджи вошла в десятку самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes. Ее годовой заработок авторитетное издание оценило в 9,5 миллионов долларв.

Смотрите также: Бум в Японии. Обнаженные девушки прикрываются одним пальцем