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    Знаменитые сестры-модели шокировали обнаженной фотосессией

    (обновлено: )90313
    Одни из самых известных моделей мира сестры Белла и Джиджи Хадид снялись обнаженными для фотосессии в глянцевом журнале. Фото шокировало не только читателей, но и близких девушек.
    Модель Белла Хадид
    instagram.com/bellahnews

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Знаменитые модели сестры Белла и Джиджи Хадид появились на страницах январского номера журнала Vogue полностью обнаженными, девушки сделали совместный кадр на провокационной фотосессии.

    Для девушек этот журнал стал первым в их карьере, который опубликовал ради них двойную обложку. Снимки в студии на Манхэттене сделал фотограф Стивен Майзел, макияж — Джо Маккенна.

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    "Она одна из тех, из-за кого я могу быть агрессивной. Я горжусь ей, я бы сделала для нее все", — приводит издание слова Джиджи, сказанные ей во время фотосессии.

    Фото Vogue
    Сестры Белла и Джиджи Хадид в журнале Vogue

    После публикации шокирующего снимка в комментариях пользователи социальных сетей подняли настоящую бурю. "Я стараюсь делать то, что кажется мне реальным, и делать это с честностью", — так Джиджи Хадид отреагировали на упреки поклонников.

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    Напомним, ранее Джиджи вошла в десятку самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes. Ее годовой заработок авторитетное издание оценило в 9,5 миллионов долларв.

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