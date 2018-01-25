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    Культура

    Модель плюс сайз впервые в истории получила контракт с брендом косметики

    (обновлено: )156
    Как отметила сама модель, "исторически так сложилось, что полным девушкам никогда не предлагали сотрудничать с компаниями по производству косметики".
    Эшли Грэм
    instagram.com/theashleygraham/

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Американская модель plus-size Эшли Грэм первой в мире среди подобных ей моделей подписала контракт с косметическим брендом Revlon.

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    Как пишет Fashionista, данный контракт стал первым в истории, заключенным между производителем косметики и моделью plus-size.

    "Исторически так сложилось, что полным девушкам никогда не предлагали сотрудничать с компаниями по производству косметики. Это новая ступень, потому что ранее такого не случалось. Я счастлива, я даже плакала", — отметила Эшли Грэм в комментарии к опубликованному снимку.

    Напомним, в финале известного телепроекта "Модель XL" победительницей стала Мария Павлюк из Ивано-Франковска. Павлюк успешно обошла многих соперниц и стала настоящей звездой подиумов и глянца.

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