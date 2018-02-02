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    Культура

    Тяжелобольная украинская певица впервые появилась на публике после борьбы за жизнь

    (обновлено: )691
    Конец прошлого года стал для певицы Евгении Власовой настоящим испытанием. Украинка длительное время провела в реанимации в борьбе с тяжелой болезнью.
    Евгения Власова
    @svitsketv

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица Евгения Власова впервые после тяжелой болезни появилась на публике. Она пришла на интервью к Кате Осадчей.

    Фото певицы обнародованы в Instagram программы "Светская жизнь".

    @svitsketv
    Евгения Власова

    "Восемь лет назад певица Евгения Власова победила онкологию, а в конце прошлого года вновь оказалась в больнице… Реанимация, операции, боязнь рецидива. Мы, как и вся страна, переживали за артистку. Но худшее позади, Евгения уже дома, на реабилитации", – говорится в сообщении программы.

    Напомним, ранее Евгения Власова попала в реанимацию и несколько недель боролась за жизнь. Восемь лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью.

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