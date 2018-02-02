Тяжелобольная украинская певица впервые появилась на публике после борьбы за жизнь

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица Евгения Власова впервые после тяжелой болезни появилась на публике. Она пришла на интервью к Кате Осадчей.

Фото певицы обнародованы в Instagram программы "Светская жизнь".

@svitsketv Евгения Власова

"Восемь лет назад певица Евгения Власова победила онкологию, а в конце прошлого года вновь оказалась в больнице… Реанимация, операции, боязнь рецидива. Мы, как и вся страна, переживали за артистку. Но худшее позади, Евгения уже дома, на реабилитации", – говорится в сообщении программы.

Напомним, ранее Евгения Власова попала в реанимацию и несколько недель боролась за жизнь. Восемь лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью.