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    Фотоленты

    Света Ракета поражает железными мускулами и большой грудью

    (обновлено: )103711
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa
    Света Ракета
    instagram.com/sveta.raketa

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    Российская спортсменка Светлана Проповедникова публикует в Instagram свои фотографии под псевдонимом "Света Ракета". Девушка поражает поклонников железными мускулами, которые сочетаются с тонкой талией и соблазнительной грудью.

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    Девушка известна тем, что принимала участие и стала одной из финалисток забега "Железный характер", который проходил  в Тюмени. В ходе соревнований участники должны были пройти десять сложных этапов, чтобы преодолеть дистанцию.

    В интервью Светлана признавалась, что всегда и везде любит быть первой: "Даже когда стою на светофоре, мне обязательно надо первой перейти дорогу, иногда даже бегу, что бы обогнать впереди идущего человека", — рассказала она.

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    Ранее американская актриса и топ-модель Эмили Ратаковски примеряла купальники собственной торговой марки. Модель опубликовала несколько снимков в своем Instagram, на которых позирует в крохотном бикини, едва скрывая пышную грудь.

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