Света Ракета поражает железными мускулами и большой грудью

Российская спортсменка Светлана Проповедникова публикует в Instagram свои фотографии под псевдонимом "Света Ракета". Девушка поражает поклонников железными мускулами, которые сочетаются с тонкой талией и соблазнительной грудью.

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Девушка известна тем, что принимала участие и стала одной из финалисток забега "Железный характер", который проходил в Тюмени. В ходе соревнований участники должны были пройти десять сложных этапов, чтобы преодолеть дистанцию.

В интервью Светлана признавалась, что всегда и везде любит быть первой: "Даже когда стою на светофоре, мне обязательно надо первой перейти дорогу, иногда даже бегу, что бы обогнать впереди идущего человека", — рассказала она.

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Ранее американская актриса и топ-модель Эмили Ратаковски примеряла купальники собственной торговой марки. Модель опубликовала несколько снимков в своем Instagram, на которых позирует в крохотном бикини, едва скрывая пышную грудь.

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