Великолепная Синди. Топ-модель 90-х восхитила фигурой

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Американская супермодель, ведущая MTV и актриса Синди Кроуфорд поделилась новым фото на своей странице в Instagram, за которой следят более 2,8 миллиона подписчиков.

На снимке Кроуфорд, которой в феврале исполнится 52 года, поражает стройной фигурой.

Смотрите также: Красавица из Днепра поражает поклонников cвоими формами

На момент публикации фото набрало почти 140 тысяч "лайков" и множество комментариев: "Как всегда, привлекательна", "Прекрасна", "Как девочка", "Выглядишь, как подросток", "Безумно красивая".

Синди Кроуфорд/Instagram Синди Кроуфорд

Кроуфорд с конца 1980-х по 1990 годы находилась в числе самых популярных супермоделей, постоянно появлялась на обложках журналов, на подиуме и была лицом модных компаний. Она стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy. Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всем мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure.