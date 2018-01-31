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    Культура

    Великолепная Синди. Топ-модель 90-х восхитила фигурой

    (обновлено: )60020
    На снимке, который уже набрал почти 140 тысяч "лайков", Синди Кроуфорд стоит в коротком платье на пляже. Подписчики отметили ее стройную фигуру, назвав "прекрасной" и "привлекательной".
    Модель и актриса Синди Кроуфорд. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Американская супермодель, ведущая MTV и актриса Синди Кроуфорд поделилась новым фото на своей странице в Instagram, за которой следят более 2,8 миллиона подписчиков.

    На снимке Кроуфорд, которой в феврале исполнится 52 года, поражает стройной фигурой.

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    На момент публикации фото набрало почти 140 тысяч "лайков" и множество комментариев: "Как всегда, привлекательна", "Прекрасна", "Как девочка", "Выглядишь, как подросток", "Безумно красивая".

    Синди Кроуфорд/Instagram
    Синди Кроуфорд

    Кроуфорд с конца 1980-х по 1990 годы находилась в числе самых популярных супермоделей, постоянно появлялась на обложках журналов, на подиуме и была лицом модных компаний. Она стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy. Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всем мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure.

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