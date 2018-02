Возраст красоте - не помеха. Plus size модель снялась в бикини вместе с мамой

Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини в рекламной кампании своей линии купальников Ashley Graham x Swimsuits for All вместе со своей 53-летней мамой, сообщает maximum.fm.

По словам модели, она хотела выразить маме свою благодарность за то, что она воспитала в ней любовь к своему телу.

Она также добавила, что манера воспитания, которой придерживалась ее мама, заслуживает восхищения и должна стать примером для других родителей не прививать своим детям комплексы с раннего детства, акцентируя внимание на лидерских качествах, а не на недостатках фигуры.

