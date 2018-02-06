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    Фотоленты

    Возраст красоте - не помеха. Plus size модель снялась в бикини вместе с мамой

    (обновлено: )38411
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    instagram.com/theashleygraham
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    instagram.com/theashleygraham
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    instagram.com/theashleygraham
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    instagram.com/theashleygraham
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    instagram.com/theashleygraham
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    instagram.com/theashleygraham
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    instagram.com/theashleygraham
    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини вместе с мамой
    instagram.com/theashleygraham

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    Plus size модель Ешли Грем снялась в бикини в рекламной кампании своей линии купальников Ashley Graham x Swimsuits for All вместе со своей 53-летней мамой, сообщает maximum.fm.

    По словам модели, она хотела выразить маме свою благодарность за то, что она воспитала в ней любовь к своему телу.

    Она также добавила, что манера воспитания, которой придерживалась ее мама, заслуживает восхищения и должна стать примером для других родителей не прививать своим детям комплексы с раннего детства, акцентируя внимание на лидерских качествах, а не на недостатках фигуры.

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