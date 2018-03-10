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    Колумбия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 220
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    Шакира
    Шакиру оштрафовали на $25 миллионов
    19:45 27.02.2018
    322
    Певицу оштрафовали за налоговое мошенничество. За ее действия Шакире грозил тюремный срок. По информации СМИ, певица уже уплатила обозначенную сумму, таким образом погасив задолженность по уплате налогов с 2011 по 2014 годы.
    Колумбийские девочки перед проведением обряда обрезания
    Корни варварства. Драма женского обрезания в Колумбии
    13:15 11.02.2018
    906
    В случае с Колумбией женское обрезание не является частью культуры эмбера, но эта практика сохраняется "по настоянию религиозных деятелей, католиков и евангелистов, которые навязывают нам чуждый способ мысли".
    Хименес Пасифико
    Известная модель plus-size заявила, что ее изнасиловали в 15 лет
    20:07 06.02.2018
    722
    По словам модели, ее изнасиловали дважды, в 15-летнем возрасте и позже. Второй мужчина смог избежать наказания из-за провалов в памяти после автомобильной аварии.
    На месте взрыва в ночном клубе в Колумбии
    В ночном клубе в Колумбии прогремел взрыв, десятки раненых
    17:24 29.12.2017
    64
    По данным местного радио, после взрыва были схвачены мужчина и женщина, которых подозревают в совершении этого преступления. Мэр города Оскар Анибаль Суарес сообщил, что более 30 человек получили ранения.
    Крупнейший в мире парад танцоров сальсы
    Колумбия танцует в ритме сальсы 
    14:13 26.12.2017
    327
    В колумбийском городе Кали в 60 раз прошел крупнейший фестиваль, посвященный одному из самых известных латиноамериканских танцев — сальсе. Лучшие кадры с юбилейного Salsodromo — в фотоленте РИА Новости Украина.
    Молния
    В Колумбии молния ударила по военному лагерю: десятки раненых
    08:02 24.12.2017
    106
    Генерал Луис Фернандо Рохас сообщил, что солдаты получили ожоги: "Надеемся, что серьезных последствий не будет, помимо ожогов, у некоторых отмечены проблемы со слухом".
    Адольф Гитлер
    След Гитлера обнаружили в Колумбии
    11:40 08.11.2017
    1460
    В конце сентября 1955 года бывший эсэсовец Филипп Ситроен конфиденциально сообщал, что Адольф Гитлер до сих пор жив, говорится в секретном докладе ЦРУ.
    Больница
    Суд в Колумбии открыл возможность для эвтаназии несовершеннолетних
    07:14 25.10.2017
    104
    Сообщается, что в законопроекте речь может идти только о неизлечимо больных детях с заболеваниями в терминальной стадии, при этом ребенок должен сам осознанно идти на такой шаг.
    В Испании задержано судно с четырьмя тоннами кокаина. Видео
    В Испании задержано судно с четырьмя тоннами колумбийского кокаина 
    06:31 08.10.2017
    190
    Полиция Испании провела международную операцию и задержала судно, перевозившее 3,8 тонны кокаина. Наркотики были спрятаны в кабине под судовой кухней.
    Фитнес-тренер из Колумбии сводит с ума поклонников фото в бикини 
    17:13 29.09.2017
    2968
    Колумбийская модель, блогер и фитнес-тренер Росана Кордоба обожает фотографироваться в бикини ручной работы, видимо поэтому ее называют королевой бикини.
    Папа Римский в Колумбии получил травму в последний день визита
    Папа Римский ударился головой о "папамобиль" 
    08:28 11.09.2017
    231
    В последний пятый день своего апостольского визита в Колумбию папа римский Франциск получил травму. В воскресенье в городе Картахене на севере страны из-за резкого торможения бронированного "папамобиля" он ударился лицом и рассёк левую бровь.
    В Колумбии обрушилась трибуна цирка, десятки травмированных. Видео
    В Колумбии обрушилась трибуна цирка, десятки травмированных 
    18:48 29.07.2017
    86
    По меньшей мере 39 человек пострадали в результате обрушения трибуны в цирке в Колумбии, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в муниципалитете Кальдас на северо-западе страны.
    Мода Латинской Америки на Medellin's fashion week
    Medellin's fashion week: мода Латинской Америки 
    14:04 28.07.2017
    279
    Колумбийская неделя моды проходит в эти дни во втором по величине городе страны Медельин. Показы новых коллекций латиноамериканских марок одежды, белья и купальных костюмов.
    В Колумбии затонуло судно с туристами
    Последний рейс. Появились новые кадры затопления судна в Колумбии 
    18:45 26.06.2017
    355
    Капитан затонувшего в воскресенье в Колумбии прогулочного судна первым покинул его после кораблекрушения, пишет газета Colombiano со ссылкой на пассажиров, которым удалось спастись.
    Крушение судна в Колумбии
    Судно с туристами затонуло в Колумбии - идет поиск пропавших
    12:44 26.06.2017
    315
    В выходные дни на водохранилище было много туристов, так как начались школьные каникулы и стояла хорошая погода. По данным издания, прогулка на четырехпалубном судне длится порядка 50 минут.
    В Колумбии сообщили о кораблекрушении лодки со 150 туристами
    Капитан первым покинул затонувшее в Колумбии судно - СМИ
    10:24 26.06.2017
    456
    Одна из пассажиров затонувшего прогулочного судна рассказала, что капитан первым прыгнул в воду, после того как судно начало тонуть, и призвал остальных последовать его примеру.
    Крушение судна в Колумбии
    Президент Колумбии уточнил число погибших при кораблекрушении
    08:09 26.06.2017
    143
    На потерпевшем крушение туристическом судне было 150 человек, 31 из них пока числится пропавшим без вести. Спасательно-поисковые работы будут продолжаться.
    Крушение судна в Колумбии
    Власти сообщают о 9 погибших в результате крушения судна в Колумбии
    03:14 26.06.2017
    43
    Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно под названием El Almirante было перегружено и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.
    Судно со 150 туристами затонуло в Колумбии. Кадры трагедии. Видео
    Судно со 150 туристами затонуло в Колумбии. Кадры трагедии 
    01:45 26.06.2017
    272
    Туристическое судно затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия. Была начата спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет.
    В Колумбии сообщили о кораблекрушении лодки со 150 туристами
    В Колумбии сообщили о кораблекрушении лодки со 150 туристами
    00:25 26.06.2017
    89
    Кораблекрушения лодки с туристами произошло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе на северо-западе страны. В место происшествия направляется вертолет.
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    Колумбийские девочки перед проведением обряда обрезания
    Корни варварства. Драма женского обрезания в Колумбии
    13:15 11.02.2018
    906
    В случае с Колумбией женское обрезание не является частью культуры эмбера, но эта практика сохраняется "по настоянию религиозных деятелей, католиков и евангелистов, которые навязывают нам чуждый способ мысли".
    Шакира
    Шакиру оштрафовали на $25 миллионов
    19:45 27.02.2018
    322
    Певицу оштрафовали за налоговое мошенничество. За ее действия Шакире грозил тюремный срок. По информации СМИ, певица уже уплатила обозначенную сумму, таким образом погасив задолженность по уплате налогов с 2011 по 2014 годы.
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