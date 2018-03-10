Певицу оштрафовали за налоговое мошенничество. За ее действия Шакире грозил тюремный срок. По информации СМИ, певица уже уплатила обозначенную сумму, таким образом погасив задолженность по уплате налогов с 2011 по 2014 годы.
В случае с Колумбией женское обрезание не является частью культуры эмбера, но эта практика сохраняется "по настоянию религиозных деятелей, католиков и евангелистов, которые навязывают нам чуждый способ мысли".
По данным местного радио, после взрыва были схвачены мужчина и женщина, которых подозревают в совершении этого преступления. Мэр города Оскар Анибаль Суарес сообщил, что более 30 человек получили ранения.
В колумбийском городе Кали в 60 раз прошел крупнейший фестиваль, посвященный одному из самых известных латиноамериканских танцев — сальсе. Лучшие кадры с юбилейного Salsodromo — в фотоленте РИА Новости Украина.
В последний пятый день своего апостольского визита в Колумбию папа римский Франциск получил травму. В воскресенье в городе Картахене на севере страны из-за резкого торможения бронированного "папамобиля" он ударился лицом и рассёк левую бровь.
Туристическое судно затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия. Была начата спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В случае с Колумбией женское обрезание не является частью культуры эмбера, но эта практика сохраняется "по настоянию религиозных деятелей, католиков и евангелистов, которые навязывают нам чуждый способ мысли".
Певицу оштрафовали за налоговое мошенничество. За ее действия Шакире грозил тюремный срок. По информации СМИ, певица уже уплатила обозначенную сумму, таким образом погасив задолженность по уплате налогов с 2011 по 2014 годы.
В колумбийском городе Кали в 60 раз прошел крупнейший фестиваль, посвященный одному из самых известных латиноамериканских танцев — сальсе. Лучшие кадры с юбилейного Salsodromo — в фотоленте РИА Новости Украина.
В колумбийском городе Кали в 60 раз прошел крупнейший фестиваль, посвященный одному из самых известных латиноамериканских танцев — сальсе. Лучшие кадры с юбилейного Salsodromo — в фотоленте РИА Новости Украина.
В среду в центре Киева прошло несколько акций протеста. Так, ВО "Свобода" пикетировала здание Министерства юстиции, а активисты митинговали под комитетами Рады против намерения властей отменить мораторий на экспорт леса-кругляка в обмен на 600 млн евро кредита.
В Киеве показали фасад театра на Андреевском спуске после скандальной реконструкции, на ЧАЭС прошло торжественное открытие арки, укрывающей энергоблок станции, а в Колумбии потерпел крушение самолет с футболистами.
В последний пятый день своего апостольского визита в Колумбию папа римский Франциск получил травму. В воскресенье в городе Картахене на севере страны из-за резкого торможения бронированного "папамобиля" он ударился лицом и рассёк левую бровь.
Туристическое судно затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия. Была начата спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет.
Половина жителей бразильского Шапеко, около 100 тысяч человек, собираются прийти сегодня на городской стадион проститься с членами футбольной команды "Шапекоэнсе", погибшими в авиакатастрофе в Колумбии.
В результате крушения в Колумбии самолета, на борту которого были в том числе футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", погибли 75 человек. Шестерым удалось выжить. Фанаты ФК встретились возле стадиона команды, чтобы почтить память погибших.
"Затонувший 307 лет назад испанский галеон "Сан-Хосе" обнаружен," - официально подтвердили в субботу власти Боготы. Мечта искателей сокровищ была найдена экспедицией, организованной Колумбийским институтом антропологии и истории при поддержке военно-морских сил и иностранных ученых.