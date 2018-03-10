В Одессе женщина-репетитор жестоко избивала, душила и оскорбляла учеников младших классов, которые занимались у нее на дому. Как сообщается на странице ГУ НП в Одесской области в Facebook, в отношении женщины было открыто уголовное производство.
По информации СМИ, утром ребенок отправился поздравлять с праздником бабушек и теть с праздником, а к обеду вернулся домой испачканным. Мать мальчика поругала его за неопрятный внешний вид и отправилась на работу, а вернувшись, обнаружила сына умершим.
За "длительное игнорирование уставных требований" и прибытие на службу с опозданием почти на полгода матроса-контрактника приговорили к шести месяцам ареста. Соответствующее решение вынес Белгород-Днестровский райсуд Одесской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Чиновники уверяют, что простейшие меры гигиены и самодисциплина помогут повысить качество молока и повысить его цену. Но уже результатом монополизации рынка стало то, что многие селяне попросту отказываются держать коров.
По информации СМИ, утром ребенок отправился поздравлять с праздником бабушек и теть с праздником, а к обеду вернулся домой испачканным. Мать мальчика поругала его за неопрятный внешний вид и отправилась на работу, а вернувшись, обнаружила сына умершим.
В Одессе женщина-репетитор жестоко избивала, душила и оскорбляла учеников младших классов, которые занимались у нее на дому. Как сообщается на странице ГУ НП в Одесской области в Facebook, в отношении женщины было открыто уголовное производство.
В Одессе женщина-репетитор жестоко избивала, душила и оскорбляла учеников младших классов, которые занимались у нее на дому. Как сообщается на странице ГУ НП в Одесской области в Facebook, в отношении женщины было открыто уголовное производство.
В субботу в 2 часа ночи в пгт Таирово Овидиопольського района неизвестный мужчина на темной автомашине, предположительно джип Hyunday, устроил стрельбу по окнам Универсама по адресу ул. 40-летия Победы,1-а.
В интернете появилось видео процесса подкупа избирателей представителями одного из кандидатов на пост главы Таировской ОТГ. На видео агитаторы от одного из кандидатов разносят по пригороду Одессы листовки, к которым прилагают конверты с 500 гривнами.
Полиция установила, что 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106", находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех пожилых женщин.
В Фонтанке под Одессой произошел масштабный оползень. В пропасть рухнул стометровый участок асфальтной дороги по улице Леси Украинки и опоры электроосвещения. Обвал подобрался прямо к калиткам некоторых домовладений.
По данным СБУ, злоумышленники требовали от семьи похищенного жителя региона 40 тысяч долларов за его освобождение. В качестве доказательств преступной деятельности у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, биту, нож и другие вещи.
На полигоне в Одесской области продолжается полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и специального назначения. Двухнедельный полевой выход станет заключительным этапом подготовки для курсантов выпускного курса.
Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил Кабмин. Президент передал также многодетной семье ключи от автомобиля Пежо Expert Tepee.
По информации спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, общее количество грузовых вагонов сформированного железнодорожного состава должно было быть 56, однако только 29 из них прибыли в пункт пропуска "Кучурган — железнодорожная станция".
Около 200 жителей города Южное вышли на митинг, протестуя против возможного закрытия Одесского припортового завода. Собравшиеся люди записали видеообращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о последствиях остановки завода.
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в понедельник заявил о намерении уйти в отставку в связи с нежеланием властей бороться с коррупцией. Он также обвинил президента Украины Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе.
Президент Петр Порошенко предложил отмечать День винодела 7 октября, в день подписания им закона, освобождающего компании, которые делают вино из собственных виноматериалов, от лицензии на оптовую торговлю в размере 500 тыс грн.
Руководитель учений от американской стороны капитан первого ранга Ричард Дромерхаузер выразил надежду, что в будущем будет продолжена практика проведения учений серии "Sea Breeze" и стороны будут поддерживать дружеские отношения.
Морской десант высадили с тяжелой техникой в устье Дуная и в районе Лебедевки с американского десантного корабля LSD41 Whidby Island, а воздушный - приземлился у стратегически важного аэродрома "Червоноглинское" в Арцизе.
Премьер Владимир Гройсман находится во вторник в официальным визитом в Одесской области. Возле завода "Интерхим" премьер-министра Владимира Гройсмана встречали около 300 пикетчиков с измаильского завода ООО "Бессарабия-агро".
В Одесской области работники УЗЭ и СБУ изъяли почти 5 тонн спирта и 1,5 тысячи пачек табака, а также десятки поддельных техпаспортов и номерных знаков. Подпольный склад контрабандного товара находился в заброшенном доме на территории с. Троицкое.
Неизвестные бросили предположительно две гранаты во двор гостиницы в Одесской области, в результате погиб мужчина – ее владелец, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Курсанты одесской высшей школы офицерских кадров отработали комплекс учебных вопросов, связанных с подготовкой внештатных авианаводчиков, управлением огнем подразделения. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
Спасатели подняли на поверхность затонувший в акватории Черного моря катер, при крушении которого погибли 14 человек. Судно удалось поднять со второй попытки. При первой попытке оборвался трос плавучего подъемника.
Специалисты подняли корпус затонувшего катера из акватории Черного моря, сообщил в понедельник вице-премьер Украины, глава комиссии по расследованию крушения судна Геннадий Зубко. Работы по поднятию судна "Иволга" продолжаются.
В Одессе женщина-репетитор жестоко избивала, душила и оскорбляла учеников младших классов, которые занимались у нее на дому. Как сообщается на странице ГУ НП в Одесской области в Facebook, в отношении женщины было открыто уголовное производство.
В субботу в 2 часа ночи в пгт Таирово Овидиопольського района неизвестный мужчина на темной автомашине, предположительно джип Hyunday, устроил стрельбу по окнам Универсама по адресу ул. 40-летия Победы,1-а.
В интернете появилось видео процесса подкупа избирателей представителями одного из кандидатов на пост главы Таировской ОТГ. На видео агитаторы от одного из кандидатов разносят по пригороду Одессы листовки, к которым прилагают конверты с 500 гривнами.
Полицейские Подольского, Ананьевского и Окнянского районов произвели утилизацию наркотиков, изъятых в рамках 75 уголовных производств. Торжественное сожжение марихуаны, опия и других веществ прошло на днях под Подольском.
В райцентре Болград Одесской области поставили памятник российскому генералу Ивану Инзову, основателю этого города. Он оказывал поддержку гагаузским и болгарским переселенцам на территории нынешней Одесской области.
Действия правоохранителей ограничиваются тем, что они отгоняют нападающих на 10-15 метров. Благодаря этому националисты могут свободно перегруппировываться и "пробовать на прочность" линии силовиков на разных участках, пишут СМИ.
Молодые люди начали приставать к двум девушкам. Те, в свою очередь, попросили помощи у полицейских. Затем злоумышленники бросили в автомобиль правоохранителей гранату, а когда полицейские покинули машину, угнали ее.
Президент Петр Порошенко открыл дорогу "Спасское-Вилково" в Одесской области. Во время торжественной церемонии глава государства произнес трогательную речь, в которой пообещал рекламировать город Вилково на всех международных форумах.
В Одесской области проходят совместные учения пограничников и полицейских по снайперской подготовке. К трехнедельным учениям привлечены военнослужащие пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского отряда и сотрудники спецподразделения Нацполиции.
В международном пункте пропуска "Черноморский морской торговый порт" пограничники Одесского отряда совместно с работниками таможни обнаружили маленького львенка, которого пытались незаконно вывезти за границу.
Президент Украины Петр Порошенко назначил на пост губернатора Одесской области Максима Степанова, кандидатуру которого ранее одобрил Кабмин. Ранее Степанов возглавлял полиграфический комбинат "Украина".
Как отмечает Bessarabiainform, специалисты в происходящем винят самих владельцев строений, так как "по плану там должны быть небольшие домики, а на деле возвели особняки с террасами, бассейнами и палисадниками".
Жители села недовольны результатами тайного голосования, которое проходило на этих выходных, таким образом власти пытались выяснить, с кем видят свое будущее жители — с Южненским горсоветом или с Визирским сельсоветом.
Стихия бушевала в Одесской области в среду и в ночь на четверг, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил в регионе чрезвычайное положение. По его данным, в пятницу может произойти очередное ухудшение погодных условий.
Глава государства в ходе визита в Одесскую область, который состоялся в пятницу, 7 октября, побывал в частном винном хозяйстве в Беляевке, где подписал закон, освобождающий от лицензии на торговлю вином мелкие предприятия.
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу в ходе рабочего визита в Одесскую область посетил и прокомментировал ремонт трассы Одесса - Рени. Порошенко заявил, что на ремонт трассы Одесса-Рени дополнительно выделено 54 млн грн.
Руководитель одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, активно участвовавший в инциденте, объяснил причину нападения на прихожанина УПЦ тем, что он "прицепил на свой "Лексус" имперский российский триколор".
Как сообщили в Нацполиции, житель пгт Черноморское Одесской области ранил своего должника двумя выстрелами из автомата Калашникова. После непродолжительного спора правонарушитель совершил выстрелы в сторону потерпевшего.
Во время рабочей поездки председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского в поселок Лиманское нападению подверглись журналисты двух съемочных групп. Несколько мужчин бросились на них с криками "Бандеровцы, фашисты!".
Информацию о контрабандных сигарет под видом почтовых грузовых перевозок получили оперативники Котовского пограничного отряда и немедленно организовали сотрудничество с Национальной полицией, фискальной службой и СБУ.
Незаконно действующее игорное заведение пресекли правоохранители Одесской области. С места происшествия были изъяты четыре стола для игры "Блэк Джек", стол для игры в "Рулетку", 14 игровых автоматов, на которых осуществлялась игра за деньги.
В Одессе женщина-репетитор жестоко избивала, душила и оскорбляла учеников младших классов, которые занимались у нее на дому. Как сообщается на странице ГУ НП в Одесской области в Facebook, в отношении женщины было открыто уголовное производство.