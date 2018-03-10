наверх
10.03.201804:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Одесская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 766
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Репетитор избивала детей. Видео
    "Задушу тебя, скотина". В Одессе шокированы видео с жестокой учительницей 
    19:48 09.03.2018
    853
    В Одессе женщина-репетитор жестоко избивала, душила и оскорбляла учеников младших классов, которые занимались у нее на дому. Как сообщается на странице ГУ НП в Одесской области в Facebook, в отношении женщины было открыто уголовное производство.
    Автомобиль реанимации
    В Одесской области пятиклассник совершил суицид
    22:18 08.03.2018
    855
    По информации СМИ, утром ребенок отправился поздравлять с праздником бабушек и теть с праздником, а к обеду вернулся домой испачканным. Мать мальчика поругала его за неопрятный внешний вид и отправилась на работу, а вернувшись, обнаружила сына умершим.
    Выставка к 100-летию УНР
    В Одесской области появится первый памятник воинам УНР
    15:39 07.03.2018
    135
    Согласно данным, памятник будет представлять собой колонну на постаменте из бутового камня, увенчанную копией ордена Украинской Народной Республики.
    В порту Южный судно едва не протаранило причал
    В порту Одесской области судно едва не снесло причал
    18:38 04.03.2018
    401
    Как стало известно, судно превысило допустимую скорость, вероятно, из-за невнимательности лоцмана. Благодаря пневматическим и резиновым отбойникам, удалось избежать аварии.
    Снегопад в Одессе
    На юге Украины объявлено штормовое предупреждение: снег, ветер и гололед
    04:09 04.03.2018
    459Украина остановилась в снежных заносах
    Синоптики сообщают, что в воскресенье, 4 марта, Одесская и Херсонская области вновь окажутся в эпицентре непогоды. Жителям южных регионов следует готовиться к ветрам, снегу и гололеду.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Тело женщины без лица нашли в Одесской области
    21:25 03.03.2018
    811Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, возраст женщины примерно 30−35 лет, худощавого телосложения, "сложность в опознании заключается в том, что лицо женщины изувечено до неузнаваемости".
    Полиция на месте ЧП. Архивное фото
    Под Одессой насмерть замерзла девушка
    19:24 03.03.2018
    480
    Следов насильственной смерти не обнаружено. Погибшая училась в Кодымском профессионально-техническом аграрном училище. По словам правоохранителей, она вела "нездоровый" образ жизни.
    Василий Ломаченко расчищает вход в боксерский зал в Белгороде-Днестровском
    Ломаченко расчистил снег на входе в родной боксерский зал 
    11:08 02.03.2018
    458
    Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе не поленился взять в руки лопату, чтобы почистить снег на входе в боксерский клуб в Белгороде-Днестровском (Одесская область).
    Снегопад в Одессе
    Непогода в Одесской области: закрылись более 600 учебных заведений
    21:59 01.03.2018
    307Украина остановилась в снежных заносах
    По словам председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, в связи с ухудшением погодных условий 640 образовательных учреждений региона приостановили учебный процесс.
    Зима в Одессе
    Одесситы в заложниках у стихии - спецкор
    08:54 28.02.2018
    660Украина остановилась в снежных заносах
    По данным местных синоптиков, снегопад только будет усиливаться, а коммунальщики уже не справляются с очисткой дорог, сообщил спецкор "ГС" из Одессы Александр Тарасенко.
    Судно Wellback в Одесской области
    Моряк забаррикадировался на судне в Одесской области
    03:21 28.02.2018
    212
    Судно Wellback под флагом Камбоджи стоит на территории Черноморского судоремонтного завода. Моряк Игорь Хвостов утверждает, что работодатель не выплачивает ему зарплату уже полгода.
    Рука ребенка
    Прожил несколько часов. В Одесской области от кори умер младенец
    16:37 27.02.2018
    463Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Как отмечается, мать в период беременности заболела корью, была госпитализирована, однако через день самовольно покинула отделение. Выясняется причина смерти новорожденного.
    Подозреваемый в убийстве мужчины
    Под Одессой до смерти забили мужчину
    14:47 27.02.2018
    321
    Смертельный инцидент произошел в результате конфликта на почве денег. Убитый был должником, который якобы не хотел возвращать определенную сумму.
    В Одесской области изнасиловали ребенка
    В Одесской области мужчина изнасиловал девочку и бросил замерзать в лесу
    12:27 27.02.2018
    1590
    Девочке удалось выжить. Когда она пришла в себя, то рассказала о случившемся правоохранителям. Насильнику 19 лет, он уже задержан.
    Задержание на взятке
    В Одесской области на взятке задержали государственного аудитора
    19:49 22.02.2018
    1735
    В полиции сообщили, что в качестве "компенсации" государственный аудитор попросил директора коммунального предприятия предоставить ему 160 000 гривен.
    Вирус кори
    В Одесской области от кори умер новорожденный
    20:55 21.02.2018
    219
    Отмечается, что новорожденный внутриутробно от непривитой матери. Ребенок скончался спустя 12 часов после рождения.
    Молоток судьи
    Контрактника приговорили к 6 месяцам ареста за опоздание на службу
    13:36 20.02.2018
    101
    За "длительное игнорирование уставных требований" и прибытие на службу с опозданием почти на полгода матроса-контрактника приговорили к шести месяцам ареста. Соответствующее решение вынес Белгород-Днестровский райсуд Одесской области.
    На месте задержания киллеров
    В Одессе силовики задержали банду киллеров из Молдовы
    18:48 15.02.2018
    375
    Сообщается, что преступники сделали 15 выстрелов из автомата АКС по автомобилю BMW X5, в котором ехал предприниматель, и скрылись.
    Прокурор Порошенко снялся в эротической фотосессии к празднику влюбленных
    Порошенко в трусах. В сети появилось фото прокурора ко Дню св. Валентина
    17:09 15.02.2018
    2298
    Как написала под фото пользовательница Олеся Денисенко, "романтично оформленный мужичок в трусах — это прокурор Ширяевского района, со славной фамилией Порошенко".
    На месте ограбления в Одесской области
    В Одесской области мужчина в женском платке ограбил иностранца
    15:08 12.02.2018
    99
    За совершение преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Сельсовет в Обжилом Одесской области
    Из Одессы: "молочного Голодомора" не хотите ли?
    14:56 10.02.2018
    2444
    Чиновники уверяют, что простейшие меры гигиены и самодисциплина помогут повысить качество молока и повысить его цену. Но уже результатом монополизации рынка стало то, что многие селяне попросту отказываются держать коров.
    Прокурор Порошенко снялся в эротической фотосессии к празднику влюбленных
    Порошенко в трусах. В сети появилось фото прокурора ко Дню св. Валентина
    17:09 15.02.2018
    2298
    Как написала под фото пользовательница Олеся Денисенко, "романтично оформленный мужичок в трусах — это прокурор Ширяевского района, со славной фамилией Порошенко".
    Задержание на взятке
    В Одесской области на взятке задержали государственного аудитора
    19:49 22.02.2018
    1735
    В полиции сообщили, что в качестве "компенсации" государственный аудитор попросил директора коммунального предприятия предоставить ему 160 000 гривен.
    В Одесской области изнасиловали ребенка
    В Одесской области мужчина изнасиловал девочку и бросил замерзать в лесу
    12:27 27.02.2018
    1590
    Девочке удалось выжить. Когда она пришла в себя, то рассказала о случившемся правоохранителям. Насильнику 19 лет, он уже задержан.
    Автомобиль реанимации
    В Одесской области пятиклассник совершил суицид
    22:18 08.03.2018
    855
    По информации СМИ, утром ребенок отправился поздравлять с праздником бабушек и теть с праздником, а к обеду вернулся домой испачканным. Мать мальчика поругала его за неопрятный внешний вид и отправилась на работу, а вернувшись, обнаружила сына умершим.
    Репетитор избивала детей. Видео
    "Задушу тебя, скотина". В Одессе шокированы видео с жестокой учительницей 
    19:48 09.03.2018
    853
    В Одессе женщина-репетитор жестоко избивала, душила и оскорбляла учеников младших классов, которые занимались у нее на дому. Как сообщается на странице ГУ НП в Одесской области в Facebook, в отношении женщины было открыто уголовное производство.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Тело женщины без лица нашли в Одесской области
    21:25 03.03.2018
    811
    По информации полиции, возраст женщины примерно 30−35 лет, худощавого телосложения, "сложность в опознании заключается в том, что лицо женщины изувечено до неузнаваемости".
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    Привязали к столбу. Под Одессой подростки мучили ребенка-инвалида
    08:22 10.02.2018
    750
    Подростки объяснили, что для них это была только игра, но после общения с полицейскими они попросили прощения как у самого парня, так и у его родителей.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Одесской области 10-летняя девочка покончила с собой
    06:16 09.02.2018
    731
    Тело сестры на чердаке дома в селе Новоивановка нашел старший брат. По данным полиции, 10-летняя девочка была из многодетной и неблагополучной семьи.
    Корь
    На юге Украины свирепствует опаснейший генотип кори
    14:39 09.02.2018
    684
    По словам председателя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, тяжелая ситуация относительно кори осложняется тем, что в регионе генотип вируса отличается от всей страны.
    Зима в Одессе
    Одесситы в заложниках у стихии - спецкор
    08:54 28.02.2018
    660
    По данным местных синоптиков, снегопад только будет усиливаться, а коммунальщики уже не справляются с очисткой дорог, сообщил спецкор "ГС" из Одессы Александр Тарасенко.
    Полиция на месте ЧП. Архивное фото
    Под Одессой насмерть замерзла девушка
    19:24 03.03.2018
    480
    Следов насильственной смерти не обнаружено. Погибшая училась в Кодымском профессионально-техническом аграрном училище. По словам правоохранителей, она вела "нездоровый" образ жизни.
    Рука ребенка
    Прожил несколько часов. В Одесской области от кори умер младенец
    16:37 27.02.2018
    463
    Как отмечается, мать в период беременности заболела корью, была госпитализирована, однако через день самовольно покинула отделение. Выясняется причина смерти новорожденного.
    Снегопад в Одессе
    На юге Украины объявлено штормовое предупреждение: снег, ветер и гололед
    04:09 04.03.2018
    459
    Синоптики сообщают, что в воскресенье, 4 марта, Одесская и Херсонская области вновь окажутся в эпицентре непогоды. Жителям южных регионов следует готовиться к ветрам, снегу и гололеду.
    Василий Ломаченко расчищает вход в боксерский зал в Белгороде-Днестровском
    Ломаченко расчистил снег на входе в родной боксерский зал 
    11:08 02.03.2018
    458
    Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе не поленился взять в руки лопату, чтобы почистить снег на входе в боксерский клуб в Белгороде-Днестровском (Одесская область).
    В порту Южный судно едва не протаранило причал
    В порту Одесской области судно едва не снесло причал
    18:38 04.03.2018
    401
    Как стало известно, судно превысило допустимую скорость, вероятно, из-за невнимательности лоцмана. Благодаря пневматическим и резиновым отбойникам, удалось избежать аварии.
    На месте задержания киллеров
    В Одессе силовики задержали банду киллеров из Молдовы
    18:48 15.02.2018
    375
    Сообщается, что преступники сделали 15 выстрелов из автомата АКС по автомобилю BMW X5, в котором ехал предприниматель, и скрылись.
    Подозреваемый в убийстве мужчины
    Под Одессой до смерти забили мужчину
    14:47 27.02.2018
    321
    Смертельный инцидент произошел в результате конфликта на почве денег. Убитый был должником, который якобы не хотел возвращать определенную сумму.
    Снегопад в Одессе
    Непогода в Одесской области: закрылись более 600 учебных заведений
    21:59 01.03.2018
    307
    По словам председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, в связи с ухудшением погодных условий 640 образовательных учреждений региона приостановили учебный процесс.
    Вирус кори
    В Одесской области от кори умер новорожденный
    20:55 21.02.2018
    219
    Отмечается, что новорожденный внутриутробно от непривитой матери. Ребенок скончался спустя 12 часов после рождения.
    Все теги

    Персоны

    Организации