В Одесской области забили до смерти мужчину и спрятали труп на кладбище

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В пгт Лиманском Одесской области двое мужчин за долги забили до смерти своего знакомого и спрятали его тело на кладбище.

"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. При проведении первоочередных оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» правоохранители разоблачили двух мужчин — местного и одессита. Как выяснилось, они хорошо знали убитого, более того, «точили на него зубы» за долги. Накануне трагедии, приятели пришли к должнику за деньгами. Не получив своего, разъяренные мужчины набросились на жертву и забили до смерти. Чтобы «замести следы» преступники поволокли тело на кладбище, где оставили между могилами", — сообщает подробности полиция.

Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении них начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что киевские полицейские задержали мужчину, который стрелял по крышам гаражей и случайно ранил прохожего.