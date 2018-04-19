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    В Одесской области забили до смерти мужчину и спрятали труп на кладбище

    (обновлено: )8502
    В полиции сообщили, что накануне трагедии, приятели пришли к должнику за деньгами, но не получив своего, разъяренные мужчины набросились на жертву и забили до смерти.
    Автомобиль полиции
    dnepr24.com.ua/Андрей Лысенко

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В пгт Лиманском Одесской области  двое мужчин за долги забили до смерти своего знакомого и спрятали его тело на кладбище.

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    "На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. При проведении первоочередных оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» правоохранители разоблачили двух мужчин — местного и одессита. Как выяснилось, они хорошо знали убитого, более того, «точили на него зубы» за долги. Накануне трагедии, приятели пришли к должнику за деньгами. Не получив своего, разъяренные мужчины набросились на жертву и забили до смерти. Чтобы «замести следы» преступники поволокли тело на кладбище, где оставили между могилами", — сообщает подробности полиция.

    Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении них начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

    Ранее сообщалось, что киевские полицейские задержали мужчину, который стрелял по крышам гаражей и случайно ранил прохожего.

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