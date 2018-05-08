В Одесской области у школьного автобуса отказали тормоза

ГУНП в Одесской области

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Подольском районе Одесской области автобус со школьниками попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает ГУНП в регионе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Школьный автобус, перевозивший детей от места проживания до учебного заведения, на автодороге возле села Домница съехал в кювет. В это время в автобусе находилось пятнадцать школьников.

"Никто из детей не пострадал, их осмотрел врач, сейчас они находятся дома. Водитель трезвый, он объяснил, что у транспортного средства внезапно отказали тормоза", — рассказал начальник Подольского ОП Николай Песчанский.

В рамках уголовного производства полицейские проверят документы о прохождении технического осмотра транспортного средства, водительское удостоверение, страховой полис, отметки о прохождении водителем медицинского осмотра перед выездом на маршрут.

Напомним, во вторник в школе в городе Черкассы произошло массовое отравление детей, они начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51. Возбуждено уголовное дело. По данным ГСЧС, еще одно массовое отравление произошло на школьной линейке в Новомосковске Днепропетровской области, где стало плохо почти двум десяткам учеников.