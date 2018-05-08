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    Массовое отравление детей в Черкассах. Появились видео с места ЧП

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    Массовое отравление школьников в Черкассах (9)

    (обновлено: )115304
    В Сети появились первые видео с места происшествия в Черкассах, где во время линейки в школе №8 десятки детей потеряли сознание. На видеозаписях показана работа полицейских, медиков и спасателей ГСЧС.
    канал Nik Faist в youtube

    В Сети появились первые видео с места происшествия в Черкассах, где во время линейки в школе №8 десятки детей потеряли сознание.

    На видеозаписях показана работа полицейских, медиков и спасателей ГСЧС. Также на видео задокументирован процесс забора грунта в школе.

    По данным ГСЧС, массовое отравление детей произошло во вторник утром в школе в городе Черкассы, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51. Возбуждено уголовное дело.

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