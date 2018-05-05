НАТО по-прежнему считает Россию причастной к отравлению Скрипалей

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 5 мая – РИА Новости Украина. Позиция НАТО по инциденту с отравлением в Солсбери по-прежнему основывается на оценке Лондона о "весьма вероятной" причастности к этому РФ, заявил РИА Новости представитель альянса.

Президент Чехии Милош Земан ранее заявил, что в одном из военных НИИ страны в 2017 году было изготовлено отравляющее вещество, однотипное тому, от которого пострадал в Британии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Он привел мнение военной разведки о том, что синтезированный яд А230 именуется "Новичок". Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поставила перед НАТО вопрос о том, кто фиксировал уничтожение Чехией вещества типа "Новичок", и ждет ответа.

"Позиция НАТО ясна. Она основана на заявлении Североатлантического совета 14 марта", — сказал пожелавший остаться неназванным представитель альянса.

Он также перенаправил за "любыми дальнейшими комментариями по поднятым вопросам" к чешским властям.

В заявлении 14 марта говорилось, что Британия проинформировала Североатлантический совет об инциденте в Солсбери 4 марта, "подтвердив использование нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного Россией, и проинформировала союзников о том, что весьма вероятно, Россия несет ответственность".

При этом "страны НАТО выразили глубокую озабоченность" и "солидарность с Великобританией, предложили свою поддержку в проведении расследования и призвали Россию дать ответы на поставленные Британией вопросы".

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.