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    Захарова: у России есть новости по "делу Скрипалей"

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (222)

    (обновлено: )47151
    Как рассказала Мария Захарова, следственный комитет РФ, российское посольство в Великобритании, МИД будут "радовать новостями с фронта. У нас есть, о чем рассказать".
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    stolica-s.su

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. У России есть, о чем рассказать по "делу Скрипалей", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "Безусловно, Следственный комитет РФ, российское посольство в Великобритании, МИД будут вас радовать новостями с фронта. У нас есть, о чем рассказать", — заявила Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" канала "Россия 1".

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

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