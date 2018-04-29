Захарова: у России есть новости по "делу Скрипалей"

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. У России есть, о чем рассказать по "делу Скрипалей", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Безусловно, Следственный комитет РФ, российское посольство в Великобритании, МИД будут вас радовать новостями с фронта. У нас есть, о чем рассказать", — заявила Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" канала "Россия 1".

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.