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    Лавров обвинил Британию в похищении Скрипалей

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    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Отказ Лондона в консульском доступе к пострадавшим в инциденте в Солсбери экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии может рассматриваться как похищение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    "Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо", — сказал российский министр в интервью итальянскому журналу "Панорама".

    По его словам, Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями и "мегафонной" дипломатией.

    Лавров считает, что Британия пренебрегла не только нормами международного права, но и элементарной этикой, а также здравым смыслом. "Не предъявляя доказательств и даже не дожидаясь завершения британского расследования по линии Скотланд-Ярда, выяснения конкретной картины, правительство Великобритании обвинило Россию, развернуло масштабную антироссийскую политическую и информационную кампанию", — добавил Лавров.

    "С момента происшествия британская сторона – подчеркну, в нарушение своих международных обязательств – отказывается информировать нас об оказываемой помощи пострадавшим, ходе расследования, не предоставляет нам консульский доступ, который необходим, когда речь идет о российских гражданах", — сказал глава МИД РФ.

    Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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