Военные начали очищать места, связанные с отравлением Скрипалей

Peter Nicholls

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Британские военные прибыли в Солсбери, чтобы начать операцию по очистке мест, имеющих отношение к отравлению экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает телеканал Sky News.

По информации телеканала, в очистке территории участвуют три военных грузовика. В районе торгового центра Maltings военные разместили два больших металлических контейнера и мини-экскаватор.

Читайте также: Эхо дела Скрипаля. Британия и союзники заблокировали инициативу РФ в ОЗХ

Всего операция по очистке будет проведена в девяти точках города. Военные специалисты соберут образцы почвы, дерна и брусчатки для изучения. После необходимых тестов специалисты вновь проведут очистку, чтобы "удалить любые следы нервно-паралитического вещества Новичок".

Операция по очистке в Солсбери проводится под руководством Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов, сообщает телеканал.

Читайте также: ОЗХО озвучила выводы по Солсбери

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.