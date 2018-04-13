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    Россия

    Посольство РФ в Лондоне представило доклад об отравлении Скрипалей

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (208)

    (обновлено: )55010
    В докладе изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, перечень направленных нот, подробно изложены ответы российской стороны на заявления британцев.
    Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля
    Adrian DENNIS / AFP

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Посольство России в Лондоне представило доклад по инциденту в Великобритании. Доклад называется  "Солсбери: Засекреченное дело".

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    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
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    В нем изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, перечень направленных нот, подробно изложены ответы российской стороны на заявления британцев.

    Также в докладе приводятся биографии жертв отравления и их ближайших родственников.

    Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

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