Посольство РФ в Лондоне представило доклад об отравлении Скрипалей

Adrian DENNIS / AFP

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Посольство России в Лондоне представило доклад по инциденту в Великобритании. Доклад называется "Солсбери: Засекреченное дело".

В нем изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, перечень направленных нот, подробно изложены ответы российской стороны на заявления британцев.

Также в докладе приводятся биографии жертв отравления и их ближайших родственников.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.