Страны G7 потребовали от РФ ответить на вопросы по "делу Скрипалей"

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Страны G7 поддержали британскую позицию по Солсбери и потребовали от России "полного раскрытия не заявленной ранее программы по "Новичку", говорится в итоговом заявлении глав МИД "Большой семерки" после встречи в Торонто.

"Мы осуждаем самым серьезным образом атаку, которая произошла в Солсбери, Великобритании, 4 марта 2018 года… Россия должна предоставить полное раскрытие ранее не заявленной программы "Новичок" в ОЗХО в соответствии с международными обязательствами", — говорится в заявлении.

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Страны G7 также согласились с Британией, что за атакой в Солсбери стоит РФ и "правдоподобных альтернативных объяснений нет". Главы МИД "Большой семерки" призвали РФ "ответить на вопросы" по инциденту.

"Мы разделяем оценки Великобритании о том, что ответственность за атаку весьма вероятно несет Российская Федерация, и что альтернативных правдоподобных объяснений нет. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", — заключили главы МИД стран G7.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.