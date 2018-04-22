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    Покушение на Скрипалей. Лондон подозревает "экс-агента ФСБ" - СМИ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (219)

    (обновлено: )26806
    По данным СМИ, к попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может быть причастен бывший агент ФСБ, работавший под псевдонимом "Гордон".
    Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля
    Adrian DENNIS / AFP

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Британские полицейские подозревают, что к попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может быть причастен бывший агент ФСБ, который работал под псевдонимом "Гордон", сообщает таблоид Sunday People со ссылкой на собственные источники.

    Согласно сообщению, 54-летний "бывший агент ФСБ", предположительно, использовал вымышленное имя "Михаил Савицкис" и еще два псевдонима. Полиция опасается, что он мог уехать из Великобритании в Россию. Как отмечает таблоид, полиция полагает, что за нападением на Скрипалей стоит группа из шести человек.

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    Ранее Daily Telegraph сообщила, что полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении в Солсбери. По данным издания, представители британских властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, писала газета. Представитель Скотланд-Ярда отказалась прокомментировать РИА Новости публикацию газеты.

    Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что вещество, которое на Западе называют "Новичок" и которое предположительно применили в Солсбери, состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.

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