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    В мире

    Страны G7 готовы ужесточить санкции против России по Донбассу - заявление

    Тема:

    Санкции США против РФ: новая партия (723)

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    Министры иностранных дел G7 обвинили Россию в дестабилизирующем поведении, но выразили готовность сотрудничать по региональным кризисам и глобальным вызовам.
    Встреча глав МИД стран G7
    @CanadaFP

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Страны G7 могут ужесточить санкции против России по Донбассу, "если действия Москвы того потребуют", говорится в заявлении глав МИД "Большой семерки" по итогам встречи в Торонто.

    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    G7 и санкции для РФ. Украине легче не станет

    "Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют", — говорится в коммюнике.

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    Также сообщается, что министры иностранных дел G7 в итоговом коммюнике по результатам встречи в Торонто обвинили Россию в дестабилизирующем поведении, но выразили готовность сотрудничать по региональным кризисам и глобальным вызовам.

    Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.

    Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что новые санкции США оказали минимальное влияние на курс рубля благодаря действию бюджетного правила, "которое оправдало себя на 100%".

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