Страны G7 готовы ужесточить санкции против России по Донбассу - заявление

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Страны G7 могут ужесточить санкции против России по Донбассу, "если действия Москвы того потребуют", говорится в заявлении глав МИД "Большой семерки" по итогам встречи в Торонто.

"Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют", — говорится в коммюнике.

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Также сообщается, что министры иностранных дел G7 в итоговом коммюнике по результатам встречи в Торонто обвинили Россию в дестабилизирующем поведении, но выразили готовность сотрудничать по региональным кризисам и глобальным вызовам.

Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что новые санкции США оказали минимальное влияние на курс рубля благодаря действию бюджетного правила, "которое оправдало себя на 100%".