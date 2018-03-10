Первое "золото" в копилку сборной Украины принес Олег Зимников в беге на 1500 метров. Кроме того, нацгвардеец Сергей Торчинский завоевал бронзовую награду в легкоатлетической дисциплине толкание ядра (6 кг, категория IF4).
В канадском городе Торонто проходит 42-й международный кинофестиваль TIFF. В отличие от других киносмотров, у фестиваля в Торонто нет официального жюри, а победителя выбирают по результатам зрительского голосования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В канадском городе Торонто проходит 42-й международный кинофестиваль TIFF. В отличие от других киносмотров, у фестиваля в Торонто нет официального жюри, а победителя выбирают по результатам зрительского голосования.
Леся Цуренко в среду обыграла восьмую ракетку турнира Гарбинье Мугурусу со счетом 7:5, 6:1. На корте соперницы провели 1 час 18 минут. В третьем круге украинка сыграет либо с немкой Кариной Виттхёфт, либо с американкой Элисон Риске.