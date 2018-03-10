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    Торонто

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    В аэропорту Торонто столкнулись два самолета: один загорелся
    В аэропорту Торонто столкнулись два самолета 
    07:40 06.01.2018
    684
    В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона столкнулись два самолета, они зацепились хвостом и крылом, в результате чего произошло возгорание хвоста воздушного судна Sunwing Jet.
    Украинец Александр Ткаченко на Играх непокоренных в Торонто
    "Игры непокоренных": Украина завоевала "серебро" в беге на 400 метров
    04:49 26.09.2017
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    Серебряную медаль в беге на дистанции 400 м завоевал 29-летний Александр Ткаченко - сотрудник Национальной полиции из Чернигова.
    Игры непокоренных. Олег Зимников
    Украина завоевала первую золотую медаль на "Играх непокоренных"
    01:54 26.09.2017
    96
    Первое "золото" в копилку сборной Украины принес Олег Зимников в беге на 1500 метров. Кроме того, нацгвардеец Сергей Торчинский завоевал бронзовую награду в легкоатлетической дисциплине толкание ядра (6 кг, категория IF4).
    Звездные гости кинофестиваля TIFF в Торонто
    Сияющая Джоли и счастливый Клуни. Звездные гости кинофестиваля в Торонто 
    12:35 14.09.2017
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    В канадском городе Торонто проходит 42-й международный кинофестиваль TIFF. В отличие от других киносмотров, у фестиваля в Торонто нет официального жюри, а победителя выбирают по результатам зрительского голосования.
    Элина Свитолина — в пятерке лучших теннисисток мира
    Украинка Свитолина победила на престижном теннисном турнире в Торонто
    22:15 13.08.2017
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    Элина Свитолина в воскресном финале нанесла поражение датчанке Каролине Возняцки (6) - 6:4, 6:0. Выигранный титул WTA стал для 22-летней украинки девятым в карьере в одиночном разряде.
    Свитолина уступила Остапенко, отыграв семь матчболов в 1/8 финала
    Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Торонто
    07:50 13.08.2017
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    Украинка Элина Свитолина в полуфинальной встрече нанесла поражение Халеп (2) в двух партиях со счетом 6:1, 6:1, сам поединок продолжался 56 минут.
    Выступление украинской теннисистки Элины Свитолиной на Уимблдоне
    Свитолина обыграла в Канаде победительницу "Уимблдона-2017"
    20:59 12.08.2017
    360
    Поединок прерывался почти на сутки: Свитолина и Мугуруза успели сыграть только один сет, после чего начался сильный ливень и все матчи, которые остались несыгранными, были перенесены.
    Теннисистка Каролин Возняцки (Дания). Архивное видео
    Определился первый полуфиналист теннисного турнира в Торонто
    01:13 12.08.2017
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    Датчанка Каролина Возняцки (6-й номер посева) в матче 1/4 финала сломила сопротивление первой ракетки мира чешки Каролины Плишковой - 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
    Элина Свитолина на корте. Архивное фото
    Свитолина уверенно победила Уильямс на теннисном турнире в Торонто
    04:52 11.08.2017
    319
    Матч первой ракетки Украины против американки продолжался чуть более часа. Следующей соперницей Свитлиной станет победительница пары Эшли Барти - Гарбинье Мугуруса.
    Мощный взрыв произошел в финансовом районе Торонто
    Мощный взрыв произошел в финансовом районе Торонто
    03:32 02.05.2017
    285
    Взрыв произошел в районе, где расположены офисы пяти главных банков Торонто. По данным пожарных, загорелись подземные трансформаторы. Причина возгорания устанавливается.
    Аэропорт Торонто. Архивное фото
    Два авиалайнера столкнулись в аэропорту Торонто
    07:31 05.01.2017
    588
    По информации канадских СМИ, пакистанский самолет Pakistan International Airlines во время маневрирования задел своим крылом окончание крыла стоящего на стоянке французский авиалайнер.
    Полиция Канады. Архивное фото
    Стрельба в Торонто. Один человек получил ранения - ТВ
    23:19 02.10.2016
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    По данным канадского телеканала, в результате инцидента один человек получил ранения, его доставили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
    Канада vs Европа. Обзор финала Кубка мира по хоккею. Видео
    Канада vs Европа. Обзор финала Кубка мира по хоккею 
    12:20 30.09.2016
    105
    Сборная Канады по хоккею одержала победу над сборной Европы во втором матче финальной серии Кубка мира до двух побед и во второй раз в истории стала победителем турнира.
    Канадская полиция на месте происшествия
    В Торонто троих человек застрелили из арбалета
    00:59 26.08.2016
    767
    Сообщается, что арбалет был обнаружен полицейскими Торонто на месте инцидента. По подозрению в причастности к стрельбе был задержан один человек.
    Серб Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису
    Первая ракетка мира Джокович выиграл теннисный "Мастерс" в Торонто
    00:59 01.08.2016
    85
    Серб Новак Джокович, победивший на турнире в Торонто в четвертый раз, завоевал 66-й титул АТР-тура в карьере в одиночном разряде и седьмой трофей в нынешнем сезоне.
    Торонто, Канада
    Стрельба произошла в Торонто, есть пострадавшие
    17:33 30.07.2016
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    Стрельба, по данным местной полиции Торонто, произошла на перекрестке Блур-стрит и Кристи-стрит. На текущий момент обнаружены двое пострадавших, они отправлены в больницу.
    Экс-мэр Торонто умер от рака в 46 лет. Видео
    Куривший крэк бывший мэр Торонто умер в 46 лет 
    07:58 23.03.2016
    104
    Роб Форд занимал пост мэра Торонто с 2010 по 2014 год, он страдал агрессивной формой рака, диагноз был подтвержден в сентябре 2014 года.
    Мэр Торонто Роб Форд
    Умер скандально известный экс-мэр Торонто Роб Форд
    22:08 22.03.2016
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    Роб Форд неоднократно становился участником скандалов, в частности, курил крэк, употреблял кокаин и водил автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.
    Стрельба в Канаде. Архивное фото
    В результате стрельбы в центре Торонто убиты два человека, еще трое ранены
    01:33 01.02.2016
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    Инцидент произошел рано утром в воскресенье на пересечении проспекта Спадина и Нассау-стрит. В полиции уточнили, что стрельба из огнестрельного оружия произошла во время ссоры.
    Самолет авиакомпании Air Canada
    Пилоты Air Canada развернули самолет из-за нападения пассажира
    17:08 30.12.2015
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    Сообщается, что инцидент на борту произошел в среду около полуночи. В этот момент самолет, следовавший из Торонто в индийский город Дели, пролетал над океаном.
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