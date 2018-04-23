Блинов: G7 уже не та

РИА Новости Украина

В понедельник, 23 апреля, в Торонто (Канада) состоится специальное заседание "Большой семерки" (G7) по Украине, на которой будет присутствовать министр иностранных дел Павел Климкин. В нем примут участие, помимо Климкина, главы внешнеполитических ведомства стран G7.

"Украина заинтересована в продолжении постоянной поддержки государствами "Большой семерки", в частности в вопросах противодействия продолжающейся российской агрессии, уважения суверенитета и территориальной целостности нашего государства, деоккупации Крыма, противодействия пропаганде и гибридным угрозам, проблематики энергетической безопасности, санкций против РФ, поддержки реформ в Украине", – сообщили в МИД.

Украинский экономист Андрей Блинов констатирует: сегодня "Большая семерка" уже не та: США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Индия и Франция.

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"МВФ выдал оценку глобального ВВП по итогам 2017 года. Мировая экономика = $79,87 трлн…Штаты и Поднебесная все более отрываются. Согласно ППС (PPP), КНР опередила США еще в 2014-м", — пишет Блинов у себя в Facebook.

По его словам, 16 государств имеют сегодня национальную экономику свыше $1 трлн.

"Добавляем к "новой G7" Бразилию, Италию, Канаду, Республику Корею, Россию, Австралию, Испанию, Мексику и Индонезию. На топ-16 приходится 77% мирового ВВП", — продолжает экономический эксперт.

При этом Блинов отмечает, что за 2017-й год Индия по размеру ВВП обошла Францию, Бразилия опередила Италию, и Индонезия впервые вошла в список триллионеров.

"Согласно прогнозу Фонда, в 2023 году топ-7 стран мира по номинальному размеру экономик: 1. США. 2. Китай. 3. Япония. 4. Германия. 5. Индия. 6. Франция. 7. Великобритания. По паритету покупательной способности: 1. Китай. 2. США. 3. Индия. 4. Япония. 5. Германия. 6. Индонезия. 7. Россия", — резюмирует экономист.