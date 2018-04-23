наверх
23.04.201820:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Блинов: G7 уже не та

    (обновлено: )23940
    Сегодня в мировой экономике происходят кардинальные изменения. Китай уверенно опережает США по ВВП, а Индия обошла уже даже Францию. Тем временем, Индонезия впервые вошла в список триллионеров, констатирует экономист Андрей Блинов.
    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В понедельник, 23 апреля, в Торонто (Канада) состоится специальное заседание "Большой семерки" (G7) по Украине, на которой будет присутствовать министр иностранных дел Павел Климкин. В нем примут участие, помимо Климкина, главы внешнеполитических ведомства стран G7.

    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото
    Что значит приглашение Климкина на встречу глав МИД G7?

    "Украина заинтересована в продолжении постоянной поддержки государствами "Большой семерки", в частности в вопросах противодействия продолжающейся российской агрессии, уважения суверенитета и территориальной целостности нашего государства, деоккупации Крыма, противодействия пропаганде и гибридным угрозам, проблематики энергетической безопасности, санкций против РФ, поддержки реформ в Украине", – сообщили в МИД.

    Украинский экономист Андрей Блинов констатирует: сегодня "Большая семерка" уже не та: США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Индия и Франция.

    Читайте также: Саммит G7, итоги. Европа все "проглотит" — Корнейчук

    "МВФ выдал оценку глобального ВВП по итогам 2017 года. Мировая экономика = $79,87 трлн…Штаты и Поднебесная все более отрываются. Согласно ППС (PPP), КНР опередила США еще в 2014-м", — пишет Блинов у себя в Facebook.

    Саммит G7 в Сицилии
    PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP
    Китай недоволен результатами G7, мягко говоря

    По его словам, 16 государств имеют сегодня национальную экономику свыше $1 трлн. 

    "Добавляем к "новой G7" Бразилию, Италию, Канаду, Республику Корею, Россию, Австралию, Испанию, Мексику и Индонезию. На топ-16 приходится 77% мирового ВВП", — продолжает экономический эксперт.

    При этом Блинов отмечает, что за 2017-й год Индия по размеру ВВП обошла Францию, Бразилия опередила Италию, и Индонезия впервые вошла в список триллионеров.

    "Согласно прогнозу Фонда, в 2023 году топ-7 стран мира по номинальному размеру экономик: 1. США. 2. Китай. 3. Япония. 4. Германия. 5. Индия. 6. Франция. 7. Великобритания. По паритету покупательной способности: 1. Китай. 2. США. 3. Индия. 4. Япония. 5. Германия. 6. Индонезия. 7. Россия", — резюмирует экономист.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Киево-Печерская лавра
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии