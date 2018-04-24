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    Смертельный наезд на пешеходов в Торонто. Кадры с места ЧП

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    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов (251)

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    Заместитель шефа городской полиции Питер Юэн заявил, что на данный момент правоохранители могут подтвердить, что в результате наезда микроавтобуса погибли девять людей и 16 получили ранения.
    Facebook chastime

    По меньшей мере девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде микроавтобуса на пешеходов в Торонто, заявил заместитель шефа городской полиции Питер Юэн.

    Первые кадры с места наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017. Видео
    Ruptly TV/Youtube
    Первые видеокадры с места наезда авто на пешеходов в Лондоне

    "Мы можем подтвердить, что на настоящий момент погибли девять людей и 16 получили ранения", — сказал он на пресс-конференции.

    Ранее сообщалось об одном погибшем и о пяти пострадавших в результате наезда. 

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    Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", отказавшись при этом спекулировать на тему возможного террористического акта. По его словам, пока нет информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска. Гудэйл также отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.

    Ранее СМИ опубликовали первый допрос водителя Mazda на месте смертельного ДТП в Кривом Роге.

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