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    Джон Салливан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Встреча Петра Порошенко с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном
    Встреча, встреча, снова встреча. Порошенко в плотном диалоге с ЕС
    15:13 23.02.2018
    8462
    Порошенко обсудил с Самуэльсеном и Салливаном ситуацию на Донбассе и подходы по развертыванию миссии ООН на востоке Украины.
    Президент Украины Петр Порошенко и замгоссекретаря США Джон Салливан
    В посольстве США сообщили, сколько инвестировали в успех Украины
    10:06 22.02.2018
    955
    По словам заместителя госсекретаря США Джона Салливана, США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на $2 млрд для достижения этой цели.
    Визит заместителя государственного секретаря США Джона Салливана в Киеве
    В Госдепе дали Украине неоднозначный совет по закону об образовании
    06:15 22.02.2018
    1813Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Заместитель госсекретаря Джон Салливан отметил, что США "понимают потребность в реформе", однако советуют Украине сотрудничать с соседними странами по реализации языковой нормы закона об образования.
    Флаги Украины и США
    Замгоссекретаря США встретится с Порошенко, Гройсманом и Климкиным
    01:47 15.02.2018
    290
    В Госдепе уточнили, что Джон Салливан в Украине "подчеркнет важность быстрого внедрения возможных экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку в части суверенитета и территориальной целостности страны".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Встреча Петра Порошенко с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном
    Встреча, встреча, снова встреча. Порошенко в плотном диалоге с ЕС
    15:13 23.02.2018
    8462
    Порошенко обсудил с Самуэльсеном и Салливаном ситуацию на Донбассе и подходы по развертыванию миссии ООН на востоке Украины.
    Визит заместителя государственного секретаря США Джона Салливана в Киеве
    В Госдепе дали Украине неоднозначный совет по закону об образовании
    06:15 22.02.2018
    1813
    Заместитель госсекретаря Джон Салливан отметил, что США "понимают потребность в реформе", однако советуют Украине сотрудничать с соседними странами по реализации языковой нормы закона об образования.
    Президент Украины Петр Порошенко и замгоссекретаря США Джон Салливан
    В посольстве США сообщили, сколько инвестировали в успех Украины
    10:06 22.02.2018
    955
    По словам заместителя госсекретаря США Джона Салливана, США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на $2 млрд для достижения этой цели.
    Флаги Украины и США
    Замгоссекретаря США встретится с Порошенко, Гройсманом и Климкиным
    01:47 15.02.2018
    290
    В Госдепе уточнили, что Джон Салливан в Украине "подчеркнет важность быстрого внедрения возможных экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку в части суверенитета и территориальной целостности страны".
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