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    Смертельная атака в Торонто. Большинство жертв - женщины

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    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов (255)

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    Полиция идентифицировала личности всех погибших. Среди жертв наезда есть восемь женщин и двое мужчин. Кроме канадских граждан, в наезде погибла одна гражданка Кореи и гражданин Иордании.
    Наезд на пешеходов в Торонто. Полиция на месте ЧП
    @CTVNews

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Не менее 16 человек пострадали, еще 10 погибли в результате наезда минивэна на пешеходов в Торонто в понедельник, 23 апреля, сообщила полиция Торонто в пятницу.

    Наезд на пешеходов в Торонто. Видео
    Facebook chastime
    Смертельный наезд на пешеходов в Торонто. Кадры с места ЧП

    Ранее сообщалось о 15 пострадавших и 10 погибших.

    "В трагедии на улице Янг 16 (человек) получили ранения и 10 погибли. Общее количество ожидаемых обвинений — 16 попыток убийства и 10 убийств первой степени", — говорится в сообщении в Twitter правоохранительного ведомства.

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    Как сообщается, полиция также официально идентифицировала личности всех жертв инцидента. Среди них есть восемь женщин и двое мужчин. Кроме канадских граждан, в наезде погибла одна гражданка Кореи и гражданин Иордании.

    Правоохранители подчеркнули, что уже получили показания 170 свидетелей по делу и намерены провести еще до 100 допросов.

    В понедельник минивэн наехал на пешеходов в Торонто. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными.

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