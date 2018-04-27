Смертельная атака в Торонто. Большинство жертв - женщины

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Не менее 16 человек пострадали, еще 10 погибли в результате наезда минивэна на пешеходов в Торонто в понедельник, 23 апреля, сообщила полиция Торонто в пятницу.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших и 10 погибших.

"В трагедии на улице Янг 16 (человек) получили ранения и 10 погибли. Общее количество ожидаемых обвинений — 16 попыток убийства и 10 убийств первой степени", — говорится в сообщении в Twitter правоохранительного ведомства.

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Как сообщается, полиция также официально идентифицировала личности всех жертв инцидента. Среди них есть восемь женщин и двое мужчин. Кроме канадских граждан, в наезде погибла одна гражданка Кореи и гражданин Иордании.

Правоохранители подчеркнули, что уже получили показания 170 свидетелей по делу и намерены провести еще до 100 допросов.

В понедельник минивэн наехал на пешеходов в Торонто. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными.