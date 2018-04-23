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    Россия

    G7 упрекнула Россию в "злонамеренных действиях"

    (обновлено: )20105
    Высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7 заявил о существовании открытости к диалогу с Россией. При этом страны "семерки" считают ее ответственной "за злонамеренные действия и попытки дестабилизировать нации".
    Флаг России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Страны G7 заявили о готовности к диалогу с Россией, но по-прежнему возлагают на нее ответственность за "злонамеренные действия", заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7.

    "Есть открытость к диалогу с Россией, при этом мы считаем ее ответственной за злонамеренные действия и попытки дестабилизировать нации", — заявил чиновник, чьи слова распространила пресс-служба госдепартамента.

    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото
    Что значит приглашение Климкина на встречу глав МИД G7?

    "Россия знает, что ей нужно сделать", — прокомментировал чиновник вопрос о том, что РФ должна сделать для налаживания диалога. Он также отметил, что по итогам встречи будет распространено коммюнике, в котором будет упомянута Россия.

    В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "большой семерки". "Группа семи" ("большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам ознакомительной сессии саммита глав МИД "большой семерки" в Торонто заявил, что страны G7 поддерживают позицию Украины по вопросу введения миротворцев в Донбасс.

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