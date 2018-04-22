В Торонто началось спецзаседание по Украине в рамках G7

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Торонто началась встреча министров иностранных дел "Большой семерки", посвященная Украине. Об этом сообщает на своей странице в Twitter посольство Украины в Канаде.

"Началась встреча министров иностранных дел G7 вместе с Павлом Климкиным, посвященная Украине", — говорится в сообщении.

"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

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Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки" в Торонто.