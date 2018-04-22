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    В Торонто началось спецзаседание по Украине в рамках G7

    (обновлено: )19705
    Как сообщили в посольстве Украины в Канаде, в Торонто началась посвященная Украине встреча министров иностранных дел G7 вместе с главой МИД Павлом Климкиным.
    Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Торонто началась встреча министров иностранных дел "Большой семерки", посвященная Украине. Об этом сообщает на своей странице в Twitter посольство Украины в Канаде.

    "Началась встреча министров иностранных дел G7 вместе с Павлом Климкиным, посвященная Украине", — говорится в сообщении.

    "Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

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    Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки" в Торонто.

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