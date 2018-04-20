Климкин впервые отправился на министерскую встречу G7

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин отправился в Торонто (Канада) на встречу глав МИД "большой семерки" (G7).

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"А теперь в Торонто — на встречу с нашими друзьями, министрами иностранных дел "Большой семерки", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

А тепер до Торонто – на зустріч з нашими друзями – міністрами закордонних справ «Великої сімки». Головні теми – солідарність з Україною щодо окупованих Криму та Донбасу та підтримка наших реформ. Очікую на суперову дискусію:) pic.twitter.com/BrKunUWZ1m — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 апреля 2018 г.

​"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки", которая начнется 22 апреля в Торонто.