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    Политика

    Климкин впервые отправился на министерскую встречу G7

    (обновлено: )6202
    Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин сообщил, что отправился на встречу "с нашими друзьями, министрами иностранных дел "Большой семерки".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин отправился в Торонто (Канада) на встречу глав МИД "большой семерки" (G7).

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    "А теперь в Торонто — на встречу с нашими друзьями, министрами иностранных дел "Большой семерки", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

    ​"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

    Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки", которая начнется 22 апреля в Торонто.

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