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    Стало известно, куда Климкин отправится после отмены визита в США

    (обновлено: )126
    В рамках своего визита в Турцию Павел Климкин проведет встречи с высшим политическим руководством страны, украинской общиной, даст интервью ведущим турецким СМИ и примет участие в допремьерном показе украинского фильма "Киборги".
    Глава МИД Украины в зале ожидания в аэропорту
    Фото Twitter Павла Климкина

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин 29-31 марта посетит с официальным визитом Турцию, сообщила в четверг пресс-служба украинского МИД.

    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото
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    Во вторник в МИД сообщили, что Климкин не поедет в Нью-Йорк 27-28 марта из-за "обычной простуды". Сам министр выразил надежду, что выздоровеет через пару дней.

    "Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 29-31 марта 2018 года осуществит официальный визит в Турцию, в рамках которого состоится шестое заседание совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств Украины и Турецкой Республики", — говорится в сообщении на сайте МИД.

    По данным МИД, стороны подведут итоги взаимодействия в 2017 году, определят приоритеты и задачи на текущий год, а также сформируют повестку дня переговоров на высшем и высоком уровнях, прежде всего в политической, экономической, военно-политической, военно-технической, оборонной, энергетической, транспортной, научно-технической, образовательной и других сферах.

    Сообщается, что Климкин проведет встречи с высшим политическим руководством Турции, украинской общиной Турции, даст интервью ведущим турецким СМИ и примет участие в допремьерном показе украинского фильма "Киборги".

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