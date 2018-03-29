Стало известно, куда Климкин отправится после отмены визита в США

Фото Twitter Павла Климкина

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин 29-31 марта посетит с официальным визитом Турцию, сообщила в четверг пресс-служба украинского МИД.

Во вторник в МИД сообщили, что Климкин не поедет в Нью-Йорк 27-28 марта из-за "обычной простуды". Сам министр выразил надежду, что выздоровеет через пару дней.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 29-31 марта 2018 года осуществит официальный визит в Турцию, в рамках которого состоится шестое заседание совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств Украины и Турецкой Республики", — говорится в сообщении на сайте МИД.

По данным МИД, стороны подведут итоги взаимодействия в 2017 году, определят приоритеты и задачи на текущий год, а также сформируют повестку дня переговоров на высшем и высоком уровнях, прежде всего в политической, экономической, военно-политической, военно-технической, оборонной, энергетической, транспортной, научно-технической, образовательной и других сферах.

Сообщается, что Климкин проведет встречи с высшим политическим руководством Турции, украинской общиной Турции, даст интервью ведущим турецким СМИ и примет участие в допремьерном показе украинского фильма "Киборги".