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    Политика

    Климкин положительно отреагировал на ракетные угрозы Трампа Росиии

    (обновлено: )14507
    По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина, Трамп говорит правильным языком с Россией.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на твит президента США Дональда Трампа, в котором тот пригрозил России ракетным ударом.

    Климкин сделал ретвит сообщения Трампа и заявил, что таким языком и надо говорить с Россией.

    "Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией", — написал Климкин.

    ​Напомним, Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут "хорошие, новые и "умные".

    Ранее Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

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