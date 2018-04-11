Климкин положительно отреагировал на ракетные угрозы Трампа Росиии

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на твит президента США Дональда Трампа, в котором тот пригрозил России ракетным ударом.

Климкин сделал ретвит сообщения Трампа и заявил, что таким языком и надо говорить с Россией.

"Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией", — написал Климкин.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.

​Напомним, Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут "хорошие, новые и "умные".

Ранее Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.