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    Россия

    РФ об идее Трампа прекратить гонку вооружений: с ликвидации химоружия США

    (обновлено: )38050
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Штатам начать с уничтожения химического оружия - американского.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на идею президента США Дональда Трампа прекратить гонку вооружений предложила начать этот процесс с уничтожения американского химического арсенала.

    Ранее Трамп написал в Twitter, что отношения США с Россией "сейчас хуже, чем когда-либо", и высказал идею "прекратить гонку вооружений".

    "Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского", — написала в ответ Захарова в своем аккаунте в Facebook.

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