РФ об идее Трампа прекратить гонку вооружений: с ликвидации химоружия США

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на идею президента США Дональда Трампа прекратить гонку вооружений предложила начать этот процесс с уничтожения американского химического арсенала.

Ранее Трамп написал в Twitter, что отношения США с Россией "сейчас хуже, чем когда-либо", и высказал идею "прекратить гонку вооружений".

"Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского", — написала в ответ Захарова в своем аккаунте в Facebook.