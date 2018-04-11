Кремль прокомментировал заявление Трампа об ударе по Сирии

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не является сторонником twitter-дипломатии.

"Мы не являемся участниками twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сообщениях Трампа в Twitter.

По его словам, Москва убеждена, что выдуманный предлог якобы использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий.

"Также по-прежнему убеждены, что предлог по использованию химического оружия в Думе является выдуманным. И не может использоваться в качестве предлога для каких-то силовых действий", — подчеркнул Песков. "Еще раз повторяю, мы бы не хотели быть участниками twitter-дипломатии", — добавил он.

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В среду Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.