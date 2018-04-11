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    В мире

    Сирийская оппозиция прокомментировала угрозу Трампа об ударе США

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (30)

    (обновлено: )52606
    По мнению одного из командиров ССА Фатеха Хассуна, в случае возможного удара США по Сирии силы политической оппозиции воспользуются "политической слабостью, в которую вступит режим, и возможно, это станет средством давления на Россию".
    Лагерь беженцев Вафидин в районе гуманитарного коридора между Дамаском и Восточной Гутой в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Один из командиров "Свободной сирийской армии" (ССА) Фатех Хассун заявил, что возможный удар США по Сирии и ослабление Дамаска позволят начать реальные переговоры по урегулированию конфликта в стране.

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    Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, а ракеты будут "хорошие, новые и "умные".

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    "Как силы политической оппозиции, мы воспользуемся политической слабостью, в которую вступит режим, и возможно, это станет средством давления на Россию, чтобы прибегнуть к реальным переговорам", — сказал Хассун РИА Новости.

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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