Сирийская оппозиция прокомментировала угрозу Трампа об ударе США

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Один из командиров "Свободной сирийской армии" (ССА) Фатех Хассун заявил, что возможный удар США по Сирии и ослабление Дамаска позволят начать реальные переговоры по урегулированию конфликта в стране.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, а ракеты будут "хорошие, новые и "умные".

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"Как силы политической оппозиции, мы воспользуемся политической слабостью, в которую вступит режим, и возможно, это станет средством давления на Россию, чтобы прибегнуть к реальным переговорам", — сказал Хассун РИА Новости.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.