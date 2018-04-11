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    Трамп призвал Россию приготовиться к ракетному удару по Сирии

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (26)

    (обновлено: )691019
    Президент США Дональд Трамп призвал Россию в своем Twitter "не быть партнером с убивающим газом животным, убивающим своих людей и наслаждающимся этим".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность того, что РФ будет сбивать американские ракеты в Сирии, заявил, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения.

    "Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут — приятные, новые и "умные". Тебе не следует быть партнером с убивающим газом животным, убивающим своих людей и наслаждающимся этим", — написал Трамп в Twitter.

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.

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