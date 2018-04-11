Трамп призвал Россию приготовиться к ракетному удару по Сирии

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность того, что РФ будет сбивать американские ракеты в Сирии, заявил, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения.

"Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут — приятные, новые и "умные". Тебе не следует быть партнером с убивающим газом животным, убивающим своих людей и наслаждающимся этим", — написал Трамп в Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.

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