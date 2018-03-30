наверх
30.03.201821:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин согласовал шаги в Турции по освобождению украинцев в России

    (обновлено: )6102
    Павел Климкин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он подчеркнул "необходимость продолжения украинско-турецкого взаимодействия" по освобождению осужденных в РФ украинцев.
    Павел Климкин и Реджеп Тайип Эрдоган
    mfa.gov.ua

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил в Турции с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом взаимодействие по освобождению осужденных в РФ украинцев, сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

    Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: к обмену пленными готовы, но...

    Он подчеркнул "необходимость продолжения украинско-турецкого взаимодействия" по освобождению осужденных в РФ украинцев, "в том числе с привлечением к этому процессу лидеров крымскотатарского народа", отмечается в сообщении.

    Согласно сообщению, в ходе встречи стороны также обсудили углубление торгово-экономического сотрудничества и подготовку к седьмому заседанию стратегического совета высокого уровня, который состоится в этом году в Турции под председательством президентов двух стран.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил возобновить переговоры об освобождении осужденных в РФ украинских граждан. Он заявлял, что более 15 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, и других украинских граждан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Самолет "Аэрофлота". Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд