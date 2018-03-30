Климкин согласовал шаги в Турции по освобождению украинцев в России

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил в Турции с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом взаимодействие по освобождению осужденных в РФ украинцев, сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул "необходимость продолжения украинско-турецкого взаимодействия" по освобождению осужденных в РФ украинцев, "в том числе с привлечением к этому процессу лидеров крымскотатарского народа", отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны также обсудили углубление торгово-экономического сотрудничества и подготовку к седьмому заседанию стратегического совета высокого уровня, который состоится в этом году в Турции под председательством президентов двух стран.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил возобновить переговоры об освобождении осужденных в РФ украинских граждан. Он заявлял, что более 15 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, и других украинских граждан.