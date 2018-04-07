Климкин назвал необходимые условия для "нормандской встречи" министров

КИЕВ, 7 пр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин готов встретиться с главами МИД Франции, Германии и России "нормандском формате", если в повестку дня включат вопросы безопасности, освобождения заложников и размещения миротворцев в Донбассе.

"Будем говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом посмотрим, с чем выходим на Россию… Если включаем эти три вопроса в повестку дня "нормандской встречи"- собираемся вчетвером", — сказал лимкин в эфире телеканала "Интер".

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Он выразил надежду на встречу "в ближайшее время"

Ранее Климкин сформулировал основную задачу встречи Порошенко и Меркель, которая состоится в Германии 9-10 апреля.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

С полуночи 30 марта в Донбассе объявлено "пасхальное перемирие", о нарушении которого уже заявили все стороны конфликта.