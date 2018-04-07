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    Политика

    Климкин назвал необходимые условия для "нормандской встречи" министров

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (91)

    (обновлено: )146
    По словам главы МИД Украины, в повестку дня встречи необходимо включить вопросы безопасности, освобождения заложников и размещения миротворцев в Донбассе.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 пр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин готов встретиться с главами МИД Франции, Германии и России  "нормандском формате", если в повестку дня включат вопросы безопасности, освобождения заложников и размещения миротворцев в Донбассе.

    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото
    Донбасс: и "Пасхальное перемирие" никого не спасет

    "Будем говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом посмотрим, с чем выходим на Россию… Если включаем эти три вопроса в повестку дня "нормандской встречи"- собираемся вчетвером", — сказал лимкин в эфире телеканала "Интер".

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    Он выразил надежду на встречу "в ближайшее время"

    Ранее Климкин сформулировал основную задачу встречи Порошенко и Меркель, которая состоится в Германии 9-10 апреля. 

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    С полуночи 30 марта в Донбассе объявлено "пасхальное перемирие", о нарушении которого уже заявили все стороны конфликта. 

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