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    Климкин назвал условие для встречи глав МИД "нормандской четверки"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (92)

    (обновлено: )12602
    Проведение министерской встречи в "нормандском формате" на полях конференции по безопасности в Мюнхене планировалось в феврале, однако встреча так и не состоялась.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав МИД состоится, если "будет хотя бы небольшой шанс на успех".

    Проведение министерской встречи в "нормандском формате" по украинскому урегулированию на полях конференции по безопасности в Мюнхене планировалось в феврале, однако встреча так и не состоялась. Позднее Климкин заявлял, что главы МИД "нормандской четверки" договорились провести встречу в ближайшее время.

    "Соберемся в нормандском формате на уровне министров (в ближайшее время — ред.), если будет хотя бы небольшой шанс на успех", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter по итогам переговоров с немецким коллегой Гайко Маасом.

    Ранее во вторник канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сообщила, что возможна встреча в мае в немецком Ахене лидеров Германии, Франции и Украины, но это не встреча в "нормандском формате".

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