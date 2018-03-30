Климкин отреагировал на высылку украинских дипломатов из России

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу прокомментировал высылку 13 украинских дипломатов из РФ, заявив, что в России есть, кому позаботиться о гражданах Украины.

Ранее МИД РФ сообщил о вызове послов стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", вручении им нот протеста и объявлении об ответных мерах. Позднее ведомство сообщило о высылке 13 украинских дипломатов.

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"Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс… У нас есть, кому позаботиться о гражданах Украины в РФ", — написал Климкин в Twitter в пятницу.

Павел Климкин/Twitter, 30 марта 2018

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.