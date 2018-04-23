Климкин заявил о поддержке Запада украинского плана по миротворцам

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Страны G7 поддерживают позицию Украины по вопросу введения миротворцев в Донбасс, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам ознакомительной сессии саммита глав МИД "большой семерки" в Торонто.

"Обсуждая формат миротворческой операции все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом — подготовка к выборам", — сказал глава украинской дипломатии, слова которого приводит издание "Укринформ".

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При этом Климкин раскритиковал российский план по введению миротворческого контингента. По его мнению, позиция России направлена на "укрепление и в дальнейшем продвижение своего протектората, как троянского коня, чтобы дестабилизировать и разрушить Украину".

twitter.com/pavloklimkin Павел Климкин и главы МИД стран G7

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.