наверх
23.04.201807:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин заявил о поддержке Запада украинского плана по миротворцам

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (613)

    (обновлено: )40
    Глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал российский план по введению миротворческого контингента. По его мнению, позиция Москвы направлена на "укрепление и в дальнейшем продвижение своего протектората".
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Страны G7 поддерживают позицию Украины по вопросу введения миротворцев в Донбасс, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам ознакомительной сессии саммита глав МИД "большой семерки" в Торонто.

    "Обсуждая формат миротворческой операции все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом — подготовка к выборам", — сказал глава украинской дипломатии, слова которого приводит издание "Укринформ".

    Читайте также: На фоне "громкого" перемирия: как жители Донбасса относятся к миротворцам

    При этом Климкин раскритиковал российский план по введению миротворческого контингента. По его мнению, позиция России направлена на "укрепление и в дальнейшем продвижение своего протектората, как троянского коня, чтобы дестабилизировать и разрушить Украину".

    twitter.com/pavloklimkin
    Павел Климкин и главы МИД стран G7

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Протоиерей Николай Данилевич
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Заседание СБ ООН
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Спикер парламента Армении Ара Баблоян (слева) в аэропорту Еревана
    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна