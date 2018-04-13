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    Миротворцы в Донбассе. Порошенко попросил ООН направить миссию

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (607)

    (обновлено: )366010
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев "готов немедленно выносить вопрос ввода миротворцев в Донбасс на Совбез ООН, как только Россия примет позицию всего мира".
    Петр Порошенко дает интервью телеканалам
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    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что попросил генсека ООН Антониу Гуттереша направить в Донбасс миссию для оценки условий для введения миротворцев. Он рассчитывает, что миссия прибудет уже в 2018 году.

    Елена Дьяченко
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    "Я лично обратился к генсеку ООН, чтобы на восток Украины было направлена специальная оценочная миссия, чтобы ООН оценила стоимость, численность, сроки разворачивания, условия и началась практическая работа по реализации этого проекта. Оценочная миссия может приехать без решения Совбеза ООН, но в целом я делаю все возможное, чтобы мы развернули эту миссию в 2018 году", — сказал Порошенко в интервью телеканалам в пятницу.

    Он добавил, что Киев "готов немедленно выносить вопрос ввода миротворцев в Донбасс на Совбез ООН, как только Россия примет позицию всего мира". Также он в очередной раз заявил, что, по его мнению, РФ должна быть лишена права вето в Совбезе ООН.

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    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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