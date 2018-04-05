ОБСЕ намерена играть ключевую роль по миротворцам в Донбассе

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Идея миротворческой миссии в Донбассе имеет потенциал, ОБСЕ заинтересована в том, чтобы играть ключевую роль при ее реализации, заявил в четверг генсек организации Томас Гремингер.

"Идея миротворческой организации имеет потенциал, она могла бы дать больше политической динамики для снятия препятствий на пути реализации минских соглашений", — сказал Гремингер в эфире телеканала "Россия 24".

"Есть разные предложения по форме этой миссии помимо российского, сейчас задача — сократить огромный разрыв между всеми предложениями (по формированию и мандату миссии — ред.). ОБСЕ заинтересована играть ключевую роль в такой операции. Мы хотели бы обеспечивать гражданский компонент в этой операции", — добавил генсек ОБСЕ.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой