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    ОБСЕ намерена играть ключевую роль по миротворцам в Донбассе

    (обновлено: )14011
    Как заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер, идея миротворческой организации имеет потенциал, она могла бы дать больше политической динамики для снятия препятствий на пути реализации минских соглашений.
    Сотрудники ОБСЕ в Авдеевке
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Идея миротворческой миссии в Донбассе имеет потенциал, ОБСЕ заинтересована в том, чтобы играть ключевую роль при ее реализации, заявил в четверг генсек организации Томас Гремингер.

    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Идея миротворческой организации имеет потенциал, она могла бы дать больше политической динамики для снятия препятствий на пути реализации минских соглашений", — сказал Гремингер в эфире телеканала "Россия 24".

    "Есть разные предложения по форме этой миссии помимо российского, сейчас задача — сократить огромный разрыв между всеми предложениями (по формированию и мандату миссии — ред.). ОБСЕ заинтересована играть ключевую роль в такой операции. Мы хотели бы обеспечивать гражданский компонент в этой операции", — добавил генсек ОБСЕ.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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