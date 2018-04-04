Чешский депутат: миротворцы США и НАТО вызывают огромные опасения

РИА Новости Украина

В ходе частного визита в Чешскую республику спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан выступил на специальном заседании Палаты депутатов чешского парламента. Он поблагодарил ЧР за активное участие в НАТО, за чешское посольство в Дамаске, а также высоко оценил решение правительства ЧР выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления Скрипаля.

По мнению заместителя председателя комитета Палаты депутатов по обороне Александра Черны (Alexander Černý), речь Райана была бессодержательной, пишет Sputnik Чехия.

Черны: У меня большие претензии к выступлениям такого характера, меня речь Райана разочаровала, поскольку она была бессодержательной, в ней были только идеологические штампы, которые американцы в последнее время так часто употребляют, втч. верховные представители американской власти. Должен сказать, что они особенно не отклоняются от того, что для них типично в последние годы, смотрят на все очень поверхностно, не думают о последствиях своих действий, иначе они не могли бы так безответственно усиливать ненависть и вражду между народами. <…>

Мы знаем, что Пол Райан поблагодарил Чехию за активное участие в НАТО, критиковал Россию за нарушение международного права и высоко оценил высылку российских дипломатов из Праги.

– О высылке российских дипломатов я скажу вам только то, что в прошлом мы уже были свидетелями нескольких больших политических ошибок. Я вспоминаю, как со стопроцентной уверенностью мы искали химическое оружие в Ираке. И в итоге не нашли.

Я опасаюсь, что без каких-либо доказательств останется и этот случай, или же может выясниться, что просто все произошло не так, как это сейчас презентуют. Но об этом мы уже бы не узнали с такой торжественностью. Ну и к этому еще проблема вооружения.

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Я принципиально не согласен с требованиями американской стороны постоянно увеличивать военные расходы и с абсолютно немыслимым тезисом о том, что США со своими союзниками из Североатлантического альянса борются за мир во всем мире. За последние двадцать лет не помню ни одного конфликта, который вел бы к миру. Тут и там им иногда удается выиграть какую-нибудь войну, но это совсем не значит, что в этом регионе воцарится мир. Как правило, все происходит совсем наоборот, в общем, у меня большие сомнения относительно миротворческих целей США и НАТО. <…>

К тому же бряцанье оружием, бесконечное раскручивание оружейной спирали и увеличение военных расходов – это просто те вещи, которые могут представлять огромную опасность в будущем. Таким образом, я твердо убежден, что долго так продолжаться не может и что внешняя политика мировых держав, главным образом США, должна развиваться по совершенно иному вектору.

Пол Райан не встретился с чешским президентом Милошем Земаном. Почему?

– Почему? Вполне вероятно, что у Земана по целому ряду вопросов мнение сильно отличается, частично он это показал в "деле Скрипаля". Президент дал распоряжение проверить, не могло ли случайно такое химическое оружие быть произведено на территории Чехии.

Мы знаем, что наши химики – лидеры в этой области, поэтому вполне вероятно, что им приходилось сталкиваться с такими веществами. Как минимум, они могли их когда-то в прошлом открыть. Все это может быть правдой, поэтому хорошо, что Земан попросил Службу информационной безопасности проверить эту информацию.

Вполне логично, что все это не соответствует позиции американского конгрессмена, поэтому встреча была бы бессмысленной. Политикам не о чем было бы говорить, поскольку президент не согласен, чтобы увеличивалось напряжение между мировыми державами, а также между Россией и Европой. У такого развития событий нет никаких перспектив.