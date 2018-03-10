По словам спикера Палаты представителей США Пола Райана, Россия нарушала интересы США и "очевидно старалась вмешаться в политическую систему", однако четкие доказательства вмешательства в президентские выборы отсутствуют.
Страны МАГАТЭ получили финальный доклад экспертов агентства по иранской ядерной программе, предшествующий официальному началу ее реализации. ЕС и США в ночь на воскресенье подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".