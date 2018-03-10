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    Пол Райан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Пол Райан и Петр Порошенко
    Спикер конгресса США обсудил с Порошенко "российскую агрессию"
    23:48 21.06.2017
    233Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По словам спикера палаты представителей конгресса США, на встрече с президентом Украины Петром Порошенко он "подтвердил нашу поддержку единому фронту против российской агрессии".
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает Конгресс США
    Законопроект, усложняющий Трампу снятие санкций с РФ, внесен в Конгресс
    22:34 15.02.2017
    225США - Россия: санкции преткновения
    Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что поддержит законопроект, который будет противодействовать снятию санкций с РФ, если "администрация президента предпримет такую попытку".
    Пол Райан
    В Конгрессе опровергли вмешательство в выборы в США
    02:53 07.01.2017
    2857Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам спикера Палаты представителей США Пола Райана, Россия нарушала интересы США и "очевидно старалась вмешаться в политическую систему", однако четкие доказательства вмешательства в президентские выборы отсутствуют.
    Пол Райан
    Пол Райан переизбран спикером палаты представителей конгресса США
    23:33 03.01.2017
    86Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Как отмечают СМИ, Пол Райан в прошлом конфликтовал с кандидатом от Республиканской партии в президенты Дональдом Трампом, но после его избрания заявил, что полностью поддерживает Трампа.
    Участники акции в поддержку Трампа. Архивное фото
    Трамп сообщил, почему не поддерживает спикера Райана
    01:22 06.05.2016
    80Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Публичная пикировка Трампа с высшим по рангу избранным республиканцем произошла после того, как последние конкуренты Трампа выбыли из борьбы за президентский пост.
    Флаг США
    Спикер палаты представителей конгресса США осудил соглашение с Ираном
    00:54 17.01.2016
    78Снятие санкций с Ирана
    Страны МАГАТЭ получили финальный доклад экспертов агентства по иранской ядерной программе, предшествующий официальному началу ее реализации. ЕС и США в ночь на воскресенье подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций.
    Флаг США
    Республиканцы готовы блокировать прием беженцев на территории США
    02:36 18.11.2015
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    Как пояснил представитель Госдепартамента США Марк Тонер, хотя штаты и играют "консультативную роль", но программу приема беженцев осуществляет федеральное правительство.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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