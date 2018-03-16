Чужой опыт. Миротворцы в Югославии: от ООН до НАТО

Павел Рудяков, эксперт

История миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на территории бывшей Югославии начинается в ноябре 1991 года. На тот момент самые жуткие события югославской трагедии еще не произошли, но процесс, следствием которого они оказались, уже пошел, успев набрать обороты. Президиум еще действовавшего правительства СФРЮ, понимая, что федеральный центр утратил контроль над происходящим, обратился к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой о направлении в страну контингента ООН для проведения операции по поддержанию мира. Это решение принималось узким кругом в лице Слободана Милошевича и двух его близких соратников. О нем не знали ни остальные члены правительства, ни парламент, ни армейское командование. Идя на такой шаг, в Белграде, видимо, полагали, что появление миротворцев позволит избежать эскалации конфликтности и новых человеческих жертв. Расчет оказался ошибочным.

О том, стало ли решение Милошевича результатом его консультаций с американцами, история умалчивает, однако, ряд сербских наблюдателей не исключают, что консультации имели место. Косвенным подтверждением такого предположения можно считать тот факт, что в штаб-квартире ООН в обращение Милошевича явно ожидали. На следующий же день после того, как оно поступило, – 27 ноября – Совбез принял Резолюцию 721, которой предписывалось незамедлительно рассмотреть возможность учреждения ООН операции по поддержанию мира в СФРЮ и давались соответствующие поручения организационного характера, призванные начать практическую подготовку к формированию миротворческой миссии. В соответствии с Резолюцией 727 от 8 января 1992 г. в Югославию была направлена группа офицеров связи с целью содействия поддержанию прекращения огня. В ООН приступили к работе над планированием операции на Балканах.

Затем последовал ряд других подготовительных действий, в частности, разработка американским дипломатом Сайрусом Вэнсом по поручению Генерального секретаря ООН специального плана миротворческих операций ООН в Югославии, включавшего наиболее общие положения использования "голубых касок" на территории Хорватии для обеспечения защиты мирного населения от угрозы вооруженного нападения. Первоначально миссия ООН направлялась именно в Хорватию, в дальнейшем е е присутствие расширили на Боснию и Герцеговину, а также Македонию. План был одобрен ООН и принят 31 декабря 1991 г. Президиумом СФРЮ. В Югославию направили группу военных и гражданских лиц для подготовки к размещению "голубых касок". Миссию назвали UNPROFOR – United Nations Protection Force (в русском варианте СООНО: силы ООН по охране). Ее формирование было закреплено резолюциями СБ ООН 743 от 21 февраля и 749 от 7 апреля 1992 г.

РИА Новости Украина Миротворцы ООН. Самые известные миссии

Первый мандат был выдан миссии сроком на двенадцать месяцев. Ее фактическое размещение в Хорватии началось в апреле 1992 г. По состоянию дел на 24 апреля численность СООНО составляла 8332 человека, в том числе – 7975 военнослужащих. Штаб находился в Сараево. Национальный состав миссии менялся. Всего в ней приняли участие представители тридцати шести стран. Планировалось, что удастся ограничиться десятью тысячами человек, однако на деле получилось иначе. Численность миссии постоянно росла, к 1995 г. она составила около сорока двух тысяч человек, включая военных (38 599), гражданскую полицию (803), гражданские службы (4051). Были еще силы поддержки, занимавшиеся разминированием, установлением связи, размещением и медицинским обслуживанием персонала и др. Общая сумма расходов на миротворческую операцию на территории бывшей Югославии в период с 12 января 1992 г. по март 1996 г. составила 4 616 725 556 $.

Во главе миссии ООН в Югославии стоял Специальный представитель Генерального секретаря ООН. На эту должность был назначен японец Ясуши Акаши. Формально именно он был главным человеком "проекта", однако американцы относились к нему без особого почтения. Летом 1994 г. Мадлен Олбрайт, в то время – Государственный секретарь США, публично выразила неудовольствие работой Акаши, заявив, что ему бы следовало помнить, кто платит ему деньги за работу. В июне 95-го, представитель Госдепа Николас Бернс упрекнул его в том, что тот направил письмо "боснийским" сербам с обещанием, что СООНО будут действовать исключительно в соответствии с их мандатом и целями миссии ООН без предварительных консультаций с Совбезом и США. Изложенная в письме позиция не соответствовала американскому представлению, а значит, не имела права на существование.

В те времена Вашингтон, не оглядываясь ни на кого и не считаясь ни с кем, на свой страх и риск перекраивал карту бывшей Югославии. Миссия ООН использовалась как один из инструментов в руках "закройщика". Тем, кто отказывался это понимать и принимать, приходилось туго. Если они не стеснялись "строить" первого ооновского человека, легко представить, как обходились с другими, занимавшие более низкие ступени иерархической лестницы. За время работы миссии ООН мало кто из генералов из числа тех, кто занимал должность командующего силами СООНО, то есть, собственно военной частью миссии, добыл до конца свой мандат, почти все покидали пост досрочно. Причина во всех случаях была, по сути, одна и та же – несогласие с тем, как США использовали "голубые каски" в своих интересах, злоупотребляя военными, подставляя их во многих ситуациях, вынуждая идти против правды и совести.

Первым в этом ряду оказался индиец Сатиш Намбияр, назначенный в марте 1992 г., отозванный досрочно по официальной версии – "по семейным причинам". В действительности же речь шла о том, что генерал так и не смог понять, почему боснийские мусульмане совершают нападения и провокации против "голубых касок", присланных, как он сам говорил, "накормить и защитить их". Намбияра сменил канадец Льюис Маккензи, прослуживший на должности командующего всего несколько месяцев – с апреля до августа 92-го. Он приехал в Боснию, активно настроенный против сербов и готовый "научить их уму-разуму", однако очень скоро в его рапортах появляется объективное описание событий, которое было неприемлемым ни для Оттавы, ни для Вашингтона. Боснийские мусульмане устроили против него самую настоящую кампанию по дискредитации. Обвинили, например, в том, что он, якобы, насиловал мусульманок, которых ему поставляли сербы.

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Потом были другие генералы. Швед Ларс-Эрик Валгрен, назвавший ООН "империалистической организацией, которой злоупотребляет Запад", а Югославию – "полигоном, на котором Европе навязывают определенные условия". Француз Жан Ко, выступивший против "двусмысленной политики ООН в бывшей Югославии", его земляк Филипп Морийон по прозвищу "генерал Смелость", в вину которому поставили его слишком "просербские" высказывания. Никто из них в должности командующего силами СООНО В каждом из случаев работала одна и та же схема. Прибыл, начал работать, столкнулся с грязной игрой США, искажением реального положения вещей в официальной "картинке", представляемой ООН и мировому общественному мнению. Стал в рамках своей компетенции предпринимать шаги, чтобы этому противодействовать. Впал в немилость к американцам, был отозван.

Роль США была решающей. В конфликтах в бывшей Югославии они занимали четкую антисербскую позицию. Давили на Белград и на сербов, оставшихся за пределами Сербии, как только могли. Одним из элементов давления стала кампания системной дискредитации Сербии, доведенная, в конце концов, до демонизации и сатанизации сербов как нации. То есть, не только тех, что участвовали в актуальных событиях, но, выражаясь языком Тараса Шевченко, "і мертвих, і живих, і ненароджених". При таком подходе "главного по урегулированию", независимо от того, что в действительности происходило в зоне конфликта, виноватыми объявляли сербов, и наказывали именно их. Наказывали не просто жестко, а жестоко. Для реализации своих планов США не останавливались ни перед чем. В ход шли и провокации, и ложные обвинения, и дезинформация, и пиар-кампании, и другие "грязные" технологии. Ни с жертвами американцы не считались.

…Когда осенью 1994 г. в Хорватии взялись за серьезную практическую разработку планов военного захвата сербских территорий под защитой СООНО, "русский" батальон, входивший в их состав, стал основной преградой для реализации этих намерений в Восточной Славонии. Именно эту местность в Загребе по ряду причин хотели отвоевать в первую очередь. Хорватская сторона начала долгую кампанию давления на ООН. Сначала Загреб выдвинул требование убрать "голубые каски" из данного сектора. Затем – вывести только "русский" батальон. Нет сомнений в том, что планы хорватского руководства координировались с руководством СООНО, НАТО, США. Пошли провокации хорватов на территории ответственности россиян с целью их компрометации. Параллельно была развернута кампания очернения "Русбата". Однажды в расположение батальона нагрянула комиссия из штаба СООНО. Проверка выявила сорок два нарушения. Почти все основывались на данных хорватского бюро по связям с СООНО, на слухах и даже на откровенной дезинформации. Командующего сектором, российского генерала отстранили от должности, заменив на бельгийского полковника.

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После международной конференции по Боснии и Герцеговине в Лондоне летом 1995 г. было принято решение о развертывании в стране Сил быстрого реагирования (СБР) в составе десяти тысяч человек, оснащенных тяжелым вооружением и полностью готовых к ведению крупномасштабных боевых действий. Новое подразделение создавалось на основе НАТО. Его главная задача состояла в устранении силами и средствами Альянса попыток воспрепятствовать выполнению задач миротворческой миссии ООН. В СМИ появились сведения, что США ставят перед СБР другую цель – наказание "виновных" в том, что мир в Боснии до сих пор не достигнут. Проводить конкурс на звание "виновного" не было необходимости. Всем было ясно, что на эту роль американцы определили "боснийских" сербов.

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Эта история – часть опыта миротворческих миссий ООН. Миротворцы, преодолевая колоссальные трудности, несли мир народам бывшей Югославии, окунувшихся в омут конфликтов и гражданской войны, и, в конце концов, принесли его. Результат их усилий, однако, оказался далек от ожиданий значительной части населения Балкан. Это был американский мир, особый, удобный для одних, горький и обидный для других. Для того чтобы он, наконец, наступил, "голубым каскам" понадобилась помощь НАТО. Взявшись помогать, Альянс попутно решил свои задачи: занял прочные позиции на всей территории бывшей Югославии, закрепив свое положение в резолюциях СБ ООН, максимально расширил своей мандат, взял под контроль транспортную и другую инфраструктуру в регионе.