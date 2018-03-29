Украина призвала ООН к конкретным действиям по миротворцам в Донбассе

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко призвал Совбез ООН к конкретным шагам по вводу международной миротворческой миссии в Донбасс, сообщается на сайте украинского представительства.

"Более четырех лет ситуация в моей стране и вокруг нее остается примером неиспользованного потенциала миротворческой деятельности ООН. Обращение Украины по развертыванию миротворческой миссии в регионе Донбасса пока не рассматривается должным образом, и никаких мер не было принято", – заявил Ельченко заявил в ходе дебатов по миротворческим операциям ООН.

Он напомнил, что в начале своего пребывания на посту генерального секретаря Организации Антониу Гутерриш объявил о четкой позиции в вопросе предотвращения конфликтов путем посредничества и применения других дипломатических инструментов.

"В этой связи его визит в Украину в июле прошлого года был хорошим проявлением преданности миру в Европе. На континенте возникла реальная угроза еще одной полномасштабной войны из-за продолжающейся агрессии одного из постоянных членов Совбеза ООН против моей страны, а также его агрессивных действий в других частях мира, в том числе на территории других постоянных членов Совбеза", – подчеркнул постпред.

Ельченко добавил, что для решения военного конфликта в Украине необходимы конкретные действия как со стороны Совета Безопасности, так и со стороны генерального секретаря ООН.

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.