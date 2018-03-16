В Донбасс необходимо ввести более 15 тысяч миротворцев - Климкин

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Донбасс нужно ввести более 15 тысяч миротворцев ООН, в состав миссии могут войти представители стран СНГ, но они должны играть "ограниченную роль", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я считаю, что, по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно, мы будем согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии… Но это не может быть 2 или 4 тысячи",- сказал Климкин в интервью украинскому бюро BBC, опубликованном в пятницу на сайте издания.

Глава МИД Украины отметил, что миссия должна состоять из военного, полицейского и гражданского компонентов. При этом Климкин вновь заявил, что Киев против российских миротворцев в составе миссии. Он также не исключил, что в состав миссии могут войти японцы

Климкин также полагает, что в состав миссии могут войти миротворцы из стран СНГ, но они должны играть "ограниченную роль".

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В последнее время идет дискуссия о введении миротворцев в Донбасс. Предполагаемая численность миссии колеблется от 20 до 25 тысяч человек.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что желание участвовать в миссии подтвердили Финляндия и Швеция. Свое подтверждение на участие дала и Португалия.